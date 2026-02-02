戶外吸菸室屬「室內吸菸」? 北市推無菸城市碰壁 網酸 : 中央發包「小吃店都能來蓋」

北市府原本參考日本大阪經驗，研擬在戶外設置密閉式吸菸室分流人潮，卻遭中央回函認定「門窗關閉即屬室內空間」，依法不得吸菸，讓地方彈性規畫空間受限，也引發外界對法規適用彈性的討論。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 台北市政府推動無菸城市政策，首度將迪化年貨大街全區納入禁菸範圍，不過配套規畫卻因中央法規限制頻頻碰壁。北市府原本參考日本大阪經驗，研擬在戶外設置密閉式吸菸室分流人潮，卻遭中央回函認定「門窗關閉即屬室內空間」，依法不得吸菸，讓地方彈性規畫空間受限，也引發外界對法規適用彈性的討論。

年貨大街禁菸政策上路首日，北市研考會主委殷瑋到場查看執行情況，仍發現有民眾躲入巷弄吸菸，但在勸導後多數配合改善。依目前規畫，整個街區僅在五號水門設置期間限定吸菸區，與主要人潮區域距離數個街廓，實際使用便利性仍待觀察。

殷瑋透過影片指出，市府曾就戶外設置密閉式吸菸室可行性行文中央，詢問是否可比照日本以類貨櫃形式設置，以降低菸害外溢風險。不過中央回函認定，只要屬於四面封閉空間即屬室內場所，而《菸害防制法》明定室內不得吸菸，因此不得設置，相關規畫因而受阻。

依現行規定，旅館、商場、餐飲店等部分室內場所，若設有獨立空調與隔間的吸菸室或雪茄館仍可例外，但對於戶外禁菸區是否能設置密閉吸菸空間，法規並無明確授權。北市府認為，推動無菸城市若缺乏配套工具，實務執行將更為困難。

殷瑋表示，大阪部分公園設有密閉吸菸室，也有戶外吸菸區等不同形式配置，地方政府可依現地條件評估，但相關設施成本較高。目前北市府並非要廣設吸菸室，而是希望保留分流選項，提高禁菸與吸菸區的區隔效果，但仍受限於中央法規解釋。

對此，有網友留言質疑「只許州官放火、不許百姓點燈」，並指出機場設有室內吸菸室，同樣屬於室內空間卻可吸菸；也有網友大酸，若由中央發包興建吸菸室連「小吃店都能來蓋」，甚至有網友提到民進黨立法委員柯建銘過去曾在立法院抽菸，讓網友怒批。

北市府方面坦言，若法規解釋空間有限，後續是否透過行政院提出修正或由立法院修法，將是政策能否擴充配套的重要關鍵。

