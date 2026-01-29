戶外導航平台AllTrails 揭曉2026必訪8大健行勝地

2026年最佳健行步道揭曉。今日美國（USA Today）報導，專為自然愛好者精選步道的線上平台AllTrails，剛發布其「值得專程造訪的步道」（Travel-Worthy Trails）名單，列出每位探險者2026年必訪的8大健行勝地。

AllTrails行銷長史密斯（Carly Smith）表示，他們結合AllTrails會員的真實體驗與在地合作夥伴的觀點，從全球篩選出這些獨特景點。這些一生必訪的目的地，能激發徒步旅行愛好者規劃一趟遠行旅程，或就近探索自家附近景色。

從美國楠塔哈拉國家森林到澳洲瑪格麗特河，以下是該平台評選出今年最值得造訪的8大健行地點。

波蘭與斯洛伐克-塔特拉（Tatra）山脈

塔特拉國家公園名列波蘭第一國家公園，其魅力不言可知。這座壯麗園區擁有獨特植被、野生動物及隨所在點而不同的天氣。塔特拉山脈構成斯洛伐克與波蘭的自然邊界，無論造訪哪個國家，皆能發現令人嘆為觀止的步道。

義大利、斯洛維尼亞與奧地利-朱利安阿爾卑斯山（Julian Alps）

據AllTrails評鑑，朱利安阿爾卑斯山的生態豐富與山勢雄奇程度媲美歐洲任何山脈，卻仍是日常旅行者的隱藏寶藏。可從義大利、斯洛維尼亞及奧地利三國進入驚險步道；其中三處最佳步道，難度從簡易至艱難皆有。

法國-中央高原（Massif Central）

渴望攀登火山健行？法國中央高原環繞著獨特步道，引領步行者穿越溫泉、陡坡與古老火山；這些火山已沉寂一萬年，無須擔心途中會噴發。AllTrails特別提醒，此類路線難度較高，僅建議具備高強度健行能力者前往。

加拿大-克魯瓦尼（Kluane）國家公園及保留地

加拿大公園管理局指出，健行是克魯瓦尼國家公園最受遊客歡迎的活動。園內14條步道蜿蜒穿梭於舊礦道、Kathleen湖及Thechàl Dhâl（羊山）之間。

澳洲-瑪格麗特河（Margaret River）

位於珀斯（Perth）以南172英里的瑪格麗特河小鎮，為知名葡萄酒產區，AllTrails特別推薦遊客探索沿途的景觀步道。瑪格麗特河-巴瑟爾頓（Busselton）旅遊協會指出，最著名的「海角至海角步道」（Cape to Cape Track）需耗時五至六日方能完整體驗。

紐西蘭-皇后鎮（Queenstown）

皇后鎮湖區環繞著無數絕美自然景觀，包含阿斯帕林山（Mount Aspiring）國家公園與Remarkables保護區。遊客可選擇輕鬆的皇后鎮花園環線（Gardens Loop）步道，或挑戰海拔爬升達3316英尺的本羅蒙德（Ben Lomond）步道。

英國-諾森伯蘭（Northumberland）

歷史愛好者將沉醉於諾森伯蘭各個蜿蜒穿行於重要中世紀遺址間的步道，沿途可探訪城堡、欣賞巨岩，並規劃觀星行程；據AllTrails評鑑，該地為「歐洲最佳暗夜觀星地」。

美國-楠塔哈拉（Nantahala）國家森林

位於北卡羅來納州的楠塔哈拉國家森林，為美國最知名健行路線阿帕拉契小徑（Appalachian Trail）穿越的重要區段；不僅擁有絕佳的步道，更提供刺激的河流活動。無論是健行六個月或六小時，皆能依經驗與興趣自由規劃行程。

