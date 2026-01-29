戶外導航平台AllTrails 揭曉2026必訪8大健行勝地
2026年最佳健行步道揭曉。今日美國（USA Today）報導，專為自然愛好者精選步道的線上平台AllTrails，剛發布其「值得專程造訪的步道」（Travel-Worthy Trails）名單，列出每位探險者2026年必訪的8大健行勝地。
AllTrails行銷長史密斯（Carly Smith）表示，他們結合AllTrails會員的真實體驗與在地合作夥伴的觀點，從全球篩選出這些獨特景點。這些一生必訪的目的地，能激發徒步旅行愛好者規劃一趟遠行旅程，或就近探索自家附近景色。
從美國楠塔哈拉國家森林到澳洲瑪格麗特河，以下是該平台評選出今年最值得造訪的8大健行地點。
波蘭與斯洛伐克-塔特拉（Tatra）山脈
塔特拉國家公園名列波蘭第一國家公園，其魅力不言可知。這座壯麗園區擁有獨特植被、野生動物及隨所在點而不同的天氣。塔特拉山脈構成斯洛伐克與波蘭的自然邊界，無論造訪哪個國家，皆能發現令人嘆為觀止的步道。
義大利、斯洛維尼亞與奧地利-朱利安阿爾卑斯山（Julian Alps）
據AllTrails評鑑，朱利安阿爾卑斯山的生態豐富與山勢雄奇程度媲美歐洲任何山脈，卻仍是日常旅行者的隱藏寶藏。可從義大利、斯洛維尼亞及奧地利三國進入驚險步道；其中三處最佳步道，難度從簡易至艱難皆有。
法國-中央高原（Massif Central）
渴望攀登火山健行？法國中央高原環繞著獨特步道，引領步行者穿越溫泉、陡坡與古老火山；這些火山已沉寂一萬年，無須擔心途中會噴發。AllTrails特別提醒，此類路線難度較高，僅建議具備高強度健行能力者前往。
加拿大-克魯瓦尼（Kluane）國家公園及保留地
加拿大公園管理局指出，健行是克魯瓦尼國家公園最受遊客歡迎的活動。園內14條步道蜿蜒穿梭於舊礦道、Kathleen湖及Thechàl Dhâl（羊山）之間。
澳洲-瑪格麗特河（Margaret River）
位於珀斯（Perth）以南172英里的瑪格麗特河小鎮，為知名葡萄酒產區，AllTrails特別推薦遊客探索沿途的景觀步道。瑪格麗特河-巴瑟爾頓（Busselton）旅遊協會指出，最著名的「海角至海角步道」（Cape to Cape Track）需耗時五至六日方能完整體驗。
紐西蘭-皇后鎮（Queenstown）
皇后鎮湖區環繞著無數絕美自然景觀，包含阿斯帕林山（Mount Aspiring）國家公園與Remarkables保護區。遊客可選擇輕鬆的皇后鎮花園環線（Gardens Loop）步道，或挑戰海拔爬升達3316英尺的本羅蒙德（Ben Lomond）步道。
英國-諾森伯蘭（Northumberland）
歷史愛好者將沉醉於諾森伯蘭各個蜿蜒穿行於重要中世紀遺址間的步道，沿途可探訪城堡、欣賞巨岩，並規劃觀星行程；據AllTrails評鑑，該地為「歐洲最佳暗夜觀星地」。
美國-楠塔哈拉（Nantahala）國家森林
位於北卡羅來納州的楠塔哈拉國家森林，為美國最知名健行路線阿帕拉契小徑（Appalachian Trail）穿越的重要區段；不僅擁有絕佳的步道，更提供刺激的河流活動。無論是健行六個月或六小時，皆能依經驗與興趣自由規劃行程。
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 5則留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間
「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI又出包！生成澳洲「不存在的溫泉」
[NOWnews今日新聞]澳洲一間旅遊公司，近日在網路上刊登一篇由AI生成的文章，大力推荐旅客造訪塔斯馬尼亞（Tasmania）一處幽靜的北部溫泉，遊客蜂擁而至，當地飯店老闆非常困惑，因為這個溫泉根本...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 1則留言
澎湖好行3路線推廣 獲觀光署評鑑優等肯定
交通部觀光署台灣好行去年評鑑結果出爐，澎湖好行推動單位「澎湖縣政府」與客運業者「澎湖縣公共車船管理處」雙雙榮獲評鑑優等獎，再度獲頒「績優推動單位」及「績優客運業者」獎項，由「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀頒獎表揚。澎湖好行為增加遊程多元性，自2024年起從原先北環、湖西線，增闢第3條「澎南線」，其中規劃參自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林
記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高山峰赴沖繩旅遊打高爾夫球 逛在地職人店、為圓夢租吉普車代步！｜【明星旅遊趣】
藝人高山峰出道多年，從過往主持外景節目到參與電視劇、舞台劇等演出，都展現主持及表演實力，如今移居泰國的他，也時常在社群分享在曼谷的日常，累積許多粉絲喜愛，其中，更時常分享熱愛的高爾夫球運動，去年底更為了打球與朋友赴沖繩旅遊。Yahoo旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台鐵集集線彩繪列車 今日限定優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺鐵集集支線歷經四年多的邊坡與隧道整治工程，全面強化基礎設施，確保行車安全，已於115年1月5日起正式恢復通車至集集站。為慶祝集集線復駛，集集鎮公所特別邀請地方當代藝術家洪易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國行李「1習慣」快改 交通部示警：最慘恐送錯飛機
【記者／張凱鈞 台北報導】台灣出國旅遊風氣盛行，當班機抵達後，民眾都希望能早一點離開機場，展開旅程或盡速返家， […]獨家報導 ・ 1 天前 ・ 發表留言
炮仗花瀑綻放迎新春 嘉市揭開花季序幕
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】炮仗報喜迎新春，位於嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外，長達百公尺的炮仗花正值盛台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看
全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。Yahoo遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制
為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線（梅山口至向陽路段）的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前
春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形
星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最慘春節！花蓮訂房率僅3成 業者喊苦：開一天虧一天
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮觀光近年來受到強震與洪災等影響，近年遊客旅遊意願，更讓當地觀光陷入寒冬。旅宿業者透露，農曆春節本該是旅遊旺季，但目前的訂房率只剩約三成，直言「開一天虧一天」。還有老字號渡假村宣布，從2月1日開始要暫停營業。而在過去人潮很多的東大門夜市，攤商也說就連寒假也完全沒有人，真的很慘。業者趕在傍晚忙著為開店做準備，因為夜市生意兵家必爭，但放眼望去花蓮東大門夜市，整條街空盪盪，而這去年曾在節目中競爭奪下冠軍，在知名度與話題熱度加持下，春節連假吸引超過16萬名遊客。今年過年結合太平洋燈會，推出一系列活動與觀光規劃，但攤商對人潮期許不樂觀。東大門夜市業者說：「以目前來講，我們今年的備貨量可能少了一半以上，寒假也是完全都沒有人，很慘。」東大門榮譽主委林文松說：「因為去年剛好遇到水災，整個銷售狀況，末端銷售是很差，所以(今年)大家還是以平常心在準備。」不只餐飲業，連旅宿業者也透露，往年農曆春節是當地旅遊旺季，但今年從訂房率觀察，自曝得做好防寒準備。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說：「今年過年呢，花蓮目前的訂房率大約是三成左右，這個真的是歷年來最慘。」花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說：「對於花蓮業者來說，開一天虧一天。」還有業者形容，是2018年0206地震後最慘春節，還有渡假村宣布撐不下去，等不到迎接春節觀光商機。當事渡假村總經理陳義豐說：「我們目前是決定就是在2月1日開始，我們就是先暫停營業，那希望在半年或一年之後能夠重新再出發。」數字會說話從近五年觀光數據來看，2023年前還有超過千萬名遊客到訪花蓮，但2024年受到0403大地震影響，人數幾乎腰斬，2025年雖然有增加，但還是只有約765萬人次。花蓮縣觀光處長余明勳說：「過年的期間，其實花蓮縣政府還有我們的民間，其實有很多很多的活動。」花蓮接連受到強震與馬太鞍溪洪災等影響，衝擊旅客觀光意願，產官界拚轉型玩創意，希望能吸引消費者，透過人潮帶來錢潮動能。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
連假退國內機票 手續費最高30%
為讓春節期間航班機位能更有效運用，行政院核定通過「國內線航空乘客運送定型化契約修正草案」，交通部昨修正規定，以往退票最多...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言