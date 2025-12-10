戶外廣告化身公益平台 李丞軒推動城市公益燈箱 30年不輟

戶外媒體先行者與媒體公司創辦人李丞軒，以廣告燈箱照亮社會需求(合和集團提供)

在台灣戶外媒體界深耕三十年的合和集團創辦人李丞軒，近日分享其長期推動公益的核心理念。他認為，媒體不僅是商業傳播的管道，更應成為社會公益的發聲平台，致力實現「讓公益訊息在城市中被看見」的願景。

將媒體影響力轉化為社會助力

李丞軒指出，合和集團從早期的公車廣告、街道傢俱燈箱，到現今的捷運燈箱、LED戶外螢幕與智慧整合媒體，始終堅持保留固定版位給社福團體使用。他強調：「許多公益團體缺乏宣傳預算，卻有迫切需要被看見的訴求。提供媒體資源，讓整座城市看見這些需求，就是最直接的公益行動。」

在企業社會責任（CSR）預算緊縮的環境下，李丞軒反而加大公益投入力度，具體措施包括：

提供捷運、LED等優質廣告版位

支持身心障礙、銀髮族群、兒少福利等團體進行公益倡議

協助編輯出版與公民教育內容的免費傳播

結合企業曝光與公益訊息，提升議題能見度

這些行動讓公益訊息從車站、街道延伸到城市每個角落，形成持續擴散的社會影響力。

李丞軒博士30年發揮媒體影響力，以城市公益燈箱協助團隊。(合和集團提供)

讓公益成為城市風景 建構社會共同記憶

李丞軒認為，戶外媒體不僅是廣告載體，更是城市記憶的重要組成。他表示：「公益訊息出現在街頭燈箱，不只是單純曝光，更能讓每位經過的市民在瞬間接觸中，萌生參與行動的契機。」

過去多年來，合和集團支持的公益範疇廣泛涵蓋：

身心障礙關懷

弱勢兒少扶助

長者照護服務

偏鄉教育推動

社會議題倡議與公益活動動員

至今已累積與近百家公益單位建立合作關係，形成穩定的長期支持網絡。

李丞軒博士30年來投身公益，獲得許多公益團體的肯定與感謝，他說：「媒體不應僅是商業工具，更應成為讓善意被看見、讓議題被理解、讓行動被啟動的催化劑。」(合和集團提供)

推動「城市公益可視化」 建立產業善循環典範

展望未來，李丞軒提出「城市公益可視化」計畫，號召更多企業與媒體同行加入。他強調：「媒體不應僅是商業工具，更應成為讓善意被看見、讓議題被理解、讓行動被啟動的催化劑。」

下一步將著手將現有公益版位制度化，並拓展更多公私協力模式，讓公益訊息能以更永續的方式在城市中流動傳播。

「社會正能量需要被看見，才能被放大。」李丞軒以此總結其公益理念，並持續透過實際行動，為台灣建構更完善的公益傳播生態。