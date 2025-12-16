戶外廣場補丁多影響行人安全 北藝規劃改善工程

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北表演藝術中心啟用許久，議員發現戶外廣場因坑洞讓外觀補丁密布且凹凸不平，影響行人安全及市容。北藝表示，受天氣等因素影響導致地坪破損，估明年下半年進行改善工程。

民進黨台北市議員陳賢蔚與當地里長今天前往北藝戶外廣場開記者會。陳賢蔚說，接獲陳情，北藝的戶外廣場黑白地坪長期因坑洞及補丁密布、外觀斑駁而凹凸不平，影響行人安全更損害整市容景觀。

他表示，陳情民眾提到啟用僅3年多的北藝戶外廣場，竟陸續出現大量坑洞及補丁，市府在設計與管理維護出狀況。

陳賢蔚說，當地里長提過下雨時，許多民眾反映騎車或行走在北藝的戶外廣場人行道時都曾摔倒。北藝中心靠近士林夜市，國內外觀光遊客多，是台北的重要門面，但戶外廣場地坪嚴重破損，已影響民眾觀感。

陳賢蔚表示，北藝的戶外廣場至今共舉辦過85場活動，且從2022年底委外由廠商維護管理場地，至今維護共59次，但維修的內容最主要是修補破損地坪的鋪面。

他勘查發現現場破損及補丁數超過400處，且屢見補料顏色與原本不相同，但申請辦活動廠商都未曾被要求需負擔修繕與賠償費，要求市府相關單位盡快改善相關狀況。

出席記者會的台北市文化局藝術發展科科長蕭慧芳說，會督促北藝盡速完成戶外廣場地坪改善計畫。

北藝代表在現場回應，近年發現戶外廣場地坪材質易受天候影響，如遇下雨，受水氣蒸發出現的熱脹冷縮都會導致地坪破損，加上黑色地坪容易因吸熱釀破損。

北藝表示，已啟動「台北表演藝術中心黑白地坪研究專案」，邀集專業研究單位及原設計單位等現勘與召開研究會議，預估明年下半年完成實地測試與研究報告，並依研究方案分區施作改善工程。戶外廣場地坪約7000平方公尺，過去選用材質是依當時設計團隊建議進行設置。（編輯：方沛清）1141216