戶外教育教材徵求好點子 總獎金40萬明年1/30前報名

臺南市億載國小漁光分校-勇闖海洋秘境獨木舟體驗(教育部提供)

教育部國教署辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」(教育部提供)

教育部積極推動戶外教育，除了在全國建置300多處學習場域外，同時也鼓勵教師開發教材，今年(114年)教育部國民及學前教育署辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，鼓勵全國教師與教學團隊研發戶外教育教材，提供總獎金40萬元，報名自即日起到明年(115年)1月30日止，可個人或團體報名參加。

國教署國中小教育組組長蔡宜靜表示，為了擴增教材資源量能，今年除持續支持學校辦理學習點活動與優質路線設計外，更辦理「國中小戶外教育教材徵集計畫」，鼓勵全國教師與教學團隊研發高品質戶外教育教材，獲選作品將公開出版，使優質教案能更具系統性擴散到全國校園，提供各校推動戶外教育課程使用。

而為了協助教師在設計教材時有更多範例可參考，114學年度由10所戶外教育基地學校發展課程模組，示範如何運用在地文化、生態環境與外部資源，發展具特色的戶外學習活動，提升課程品質並累積可供全國採用的課程模式。在「社區導向」基地學校方面，彰化縣鹿東國小以「風動鹿仔港—美鹿萬花筒」課程為主軸，由鹿港上元紅文化出發，引導學生走讀九曲巷、探索米食飲食脈絡，培養文化理解與在地認同；臺北市重慶國中則依據基隆河流域生態與大龍峒人文景觀，規劃「綠水重慶」與「穿越大龍峒」課程，帶領學生在自然與人文場域中理解生活環境。

至於「機構導向」基地學校中，臺南市億載國小漁光分校結合安平古蹟、漁光島與德陽艦園區，發展「優遊安平海洋漁光島」課程，讓學生以探究方式理解海洋文化與地方特色；新北市三芝國中以「海洋教育」為校訂課程，與獨木舟帆船協會合作，運用北海岸及觀音山場域設計「親海」跨域課程，使學生在真實情境中認識海洋環境、運動安全及永續議題。

本次「國中小戶外教育教材徵集計畫」，分為「場域探索組」與「主題課程組」，可跨組報名，個人最高可獲1萬元、團體最高可獲10萬元，總獎金達新臺幣40萬元，報名至115年1月30日止。

國教署強調，本次教材徵件希望在既有課程示例基礎上，匯集更多具系統性、可操作性以及可供校園直接運用的戶外教育教材，協助各校依場域特色與校本需求規劃合適課程，並提升學生情境探究、場域學習、自主學習與問題解決能力。相關徵件資訊可至「戶外教育資源平臺」查詢，全國教師可踴躍投件。