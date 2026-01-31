戶外教育風險管理有專業 教部培訓逾400種子教師

（中央社記者陳至中台北31日電）中小學近年興起戶外教育風潮，但把學生帶出校園、走入山海，風險管理是一大重點。教育部近年已培育超過400名種子教師，課程涵蓋野外急救、風險評估、保險規劃等內容。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度共補助地方政府新台幣1.14億元，用於建置戶外教育支持系統，鼓勵中小學將課堂搬出教室。

然而，戶外教育難免有風險，讓很多學校裹足不前，不敢大力推動。教育部於是透過「戶外與海洋風險管理專業師資培訓計畫」，建構各縣市專業支援網絡；自109至114學年度，累計完成初階種子教師408人、進階種子教師73人。

培訓程設計從初階的風險評估，一路深入至進階的法律責任、保險規劃、野外急救等，讓教師循序漸進地瞭解每一個戶外活動專項在不同情境需要關注的風險，透過分析工具的彙整、實務演練及場勘，有系統的做好風險評估管理。

教育部表示，未來持續鼓勵學校把風險管理內化到課程設計之中，讓每一次走出教室的學習，都能在更周延的安全支持下安心成行。（編輯：李亨山）1150131