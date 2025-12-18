戶外文化包裝品牌 新創電動車打造露營生態圈

美國新創電動車品牌不走性能路線，而是把戶外活動融入設計。包括隱藏式空間以及能變身車頂樹屋的露營配備，讓電動車不只是一台車，更是戶外生活的延伸。今年不斷交出亮眼銷售成績，重新定義電動車競爭版圖。

從潮鞋、服裝到戶外用品，各種流行元素被拆解、重組，轉化為嶄新的設計語言。不過，這一次被重新定義的，不是下一波潮流單品，而是一輛電動車。

近年在北美市場迅速崛起的電動車新創品牌，以大膽造型與戶外精神突圍，在競爭激烈的電動車戰場中殺出一條不同路線。品牌設計長漢蒙德直言，設計永遠是吸引消費者的第一關鍵。漢蒙德表示，設計是每個人第一眼看到、也是第一眼就愛上的東西。

廣告 廣告

這份對設計的堅持，也反映在成績單上。該電動車新創品牌最新公布第三季財報，營收由虧轉盈，帶動股價大幅上揚，市場期待值同步升高。主打冒險、戶外與高度功能性，讓品牌逐步在北美電動車市場站穩腳步。資深車評人暨汽車產業分析師福爾克指出：「他們的越野實力是貨真價實的，和一些更大眾化的品牌相比，Rivian更有真實性。」

其中，最具辨識度的，莫過於直立式車頭燈設計，簡潔卻極具記憶點，成為品牌最鮮明的視覺符號。設計師斯蒂芬森形容，這是一個近乎天才的品牌塑造手法，「這是一個非常簡單，卻幾乎是天才的方案，用來建立品牌性格，打造車款的招牌外貌。」漢蒙德也坦言，團隊刻意將差異化集中在車頭視覺，希望消費者一眼就能辨認。他說：「我們想打造的唯一差異領域，就是車頭的招牌外貌，只要看到Rivian，就能立刻辨識。」

更令人意外的是，這組頭燈的靈感，竟來自登山用品。漢蒙德回憶，一次設計會議中，一只登山扣被隨手放在桌上，意外開啟了靈感來源。漢蒙德透露：「有位設計師畫了一張草圖，把登山扣放在引擎蓋邊緣，用來固定獨木舟。當時我們只有橫向燈條，但少了個性，看到那張草圖後，我們決定乾脆把它變成頭燈。」

近期品牌再推出R2與R3系列新車，分別為中型SUV與帶有拉力風格的小型掀背車，價格更親民，鎖定一般家庭與全球市場，同時延續高度設計感。漢蒙德介紹：「這是R3X，離地高度更高，輪圈與輪胎更粗壯，我們也在顏色上做了很多實驗，橘色的小點綴，從外觀延伸到內裝，材質和色彩都有很多有趣的玩法。」

除了造型，新創品牌更以實用設計收服車迷。早期讓粉絲津津樂道的，是R1T後座下方的隱藏收納空間，以及可滑入齒輪隧道的電動爐灶與烤架。福爾克回憶：「發表會上最令人驚豔的配件，是那組完全由電池供電的電動爐灶。這種設計思維，重點不是外觀，而是你怎麼使用這輛車。」

如今，隨著R2同步亮相的，還有讓露營族眼睛一亮的「車頂樹屋」。這款車頂帳篷配備大片透明壓克力窗，兼顧視野與隱私，甚至可作為投影幕使用。漢蒙德形容：「這是我們最興奮的配備之一，視野非常開闊，遮簾拉起來還能當投影幕，不管在帳篷裡或外面，都可以看電影。」

從車輛設計到戶外裝備，這家電動車新創品牌顯然不只想賣車，而是試圖打造完整的電動車生活生態系。將「冒險精神」化為真正的產品力與成長動能，走出傳統電動車的舒適圈，成為推動銷售與品牌擴張的關鍵引擎。

更多 TVBS 報導

Lululemon財報超預期 執行長閃辭、帶動盤後股價大漲

Elroq產量破十萬！Škoda純電SUV熱銷全歐 成市場焦點

鴻海拚美國供應鏈！攜手OpenAI打造「未來AI」基礎建設

電能重生！Citroën重返賽道 進軍Formula E開啟新戰線

