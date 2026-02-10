戶外活動勿觸碰或逗弄野生動物 遠離狂犬病威脅

疾病管制署及農業部動植物防疫檢疫署今天(10日)聯合呼籲，農曆春節連假將近，提醒民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。

動植物防疫檢疫署科長許家寧表示，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，臺灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。

今年1月已有11件鼬獾確診案例，請民眾留意並遵守「二不一要」原則，第一個「不」為不要放養、棄養家中寵物，要避免家中寵物跟野生動物接觸的機會；第二個「不」為不要捕捉、飼養野生動物，正常情況之下民眾比較不容易看到野生動物，如果有看到野生動物出現異常反應，比如不怕人、有攻擊性，民眾要避免接觸；另外一個「要」是家中犬貓要定期打狂犬病疫苗。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫。