戶外燈箱新裝置藝術? 竟是"野生喵星人"鑽入取暖

南部中心／綜合報導

高雄捷運美麗島站的戶外燈箱，有民眾發現晚間出現了一個貓咪的造型，一度以為是裝置藝術嗎？不過仔細往裡面一看，居然是一隻真的貓咪躲在裡面，高捷公司獲報後，也趕緊派員到場，確認貓咪已經離開，初步判斷可能是天氣變冷，才會躲進去取暖。





高雄戶外燈箱新裝置藝術？ 竟是「野生喵星人」鑽入取暖

一隻貓咪躲在美麗島站站牌燈箱，民眾看到還一度以為是裝置藝術。（圖／翻攝畫面）









民眾拍下，高捷美麗島站的站牌燈箱，出現一個小動物的影子，乍看之間，還一度以為又是新的裝置藝術嗎？民眾：「老鼠跑進去吧。」民眾：「我不知道看起來體積蠻大的，感覺蠻像鳥的。」民眾：「我覺得這個是貓，貓在裡面走路。」

廣告 廣告





高雄戶外燈箱新裝置藝術？ 竟是「野生喵星人」鑽入取暖

高捷獲報後派員到場後，確認貓咪已經離開燈箱沒有受困。（圖／民視新聞）









一開始還不知道是什麼東西，不過一名女子把手機擺在下方，往內一照，發現燈箱裡面，居然躲著一隻真正的貓咪。聲源：目擊民眾vs.貓咪：「貓咪貓咪喵牠好可愛喔喵。」網友紛紛表示，貓果然是水做的、可能從下方鑽進去，但也有人擔心，出不來的話怎麼辦，對此高捷已經派人前往關心。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「高捷獲悉此狀況後，立即派同仁前往巡察救援，確認貓咪已經自行離開沒有受困。」獸醫師施孟良：「貓在冬天的時候想要溫暖一點，所以牠跑到裡面去，也很容易跑到汽車的引擎那邊去保溫。」初步判斷，可能是天氣變冷，貓咪從下方縫隙躲進去避寒，而高捷表示，站務人員都有例行巡察，如果有異狀的話會發現，因此不至於讓貓咪長期受困。

原文出處：高雄戶外燈箱新裝置藝術？ 竟是「野生喵星人」鑽入取暖

更多民視新聞報導

「新颱風」形成預警！路徑詭異 專家：若生成將是首例

挺日！ 蕭美琴逛日系超市買爆 ＂高市巧克力＂有望12月上市

香港大火延燒 橘貓「薯仔」被救出仍不幸離世

