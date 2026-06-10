戶所改建工程工期公告「用剪貼的」 議員轟像兒戲

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會今(10)日進行市政總質詢，市議員周嘉韋點名中西區戶政事務所改建工程工期延後，質疑原訂完工日期竟直接以紙張剪貼，覆蓋修改公告內容，痛批工期評估不夠嚴謹，形容「工期像兒戲」，甚至脫口而出：「有承諾做不到，像渣男！」

兼任民政局代理局長的副市長姜淋煌表示，相關公文有蓋章核定，但公告呈現方式確實不妥，「公告不能這樣處理」，相關單位應更確實掌握工程進度，若有展延需求也應以正式方式更新資訊，市府將檢討改善。

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周嘉韋指出，中西區戶政事務所改建工程原公告施工期間至今年5月6日，不過現場公告卻被發現以紙張覆蓋修改，將完工日期延後至7月28日，工程延期並非不能接受，但不應以如此草率方式處理。

周嘉韋進一步提到，北區文元里活動中心鋪面改善工程同樣出現工期落後情況，原定5月19日完工，後來因連續降雨影響施工進度，經區長說明後，確定延至6月完工。

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