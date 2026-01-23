戶政人員涉收賄逾千萬遭訴 貪污案送國民法官首例

（中央社記者林長順台北23日電）北檢偵辦台版地面師案，查出新店戶政事務所王姓人員涉收賄洩漏民眾個資，犯罪所得1114萬餘元，今天依貪污等罪嫌起訴，移送國民法官法庭審理。此案是全國首例貪污罪適用國民法官法的案件。

台北地檢署調查「台版地面師案」，查出土地業者蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊及警員、書記官、里長等，涉嫌以偽造遺囑詐騙獨居老人遺產達新台幣1.4億餘元。案經起訴後，台北地方法院判處蔡尚岳14年徒刑，蔡鴻燊25年徒刑，目前案件由台灣高等法院審理中。

台北地檢署偵辦「台版地面師案」期間，另查出王女涉嫌於民國103年到113年間收受16名經營土地開發、建設開發、二胎房貸業者賄賂，使用戶政資訊系統協助業者查詢不動產的所有人與繼承人等資料，犯罪所得新台幣1114萬973元。

北檢去年9月間指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索王女辦公室、建設開發公司等20處所，並通知王女及涉案業者等14人到案說明。檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見王女獲准。

北檢今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄罪、期約賄賂罪、個人資料保護法、刑法洩密罪起訴王女。由於國民法官法規定，本刑為10年以上有期徒刑之罪案件，自115年起由國民法官審理。北檢將王女案件移送台北地方法院國民法官法庭審理。

「國民法官法」於民國112年元旦正式上路，第一階段審理與死亡有關的案件，例如殺人、傷害致死等，但僅限於故意犯，未納入過失犯；第二階段則於115年施行，加審10年以上（包括貪污）的重案。（編輯：管中維）1150123