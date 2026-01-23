戶政人員涉「台版地面師案」收賄逾千萬 成首例國民法官參審貪污案



台北地檢署2024年偵破「台版地面師案」，查出新北市新店戶政事務所員工王子誼，收受建設公司及土地開發業者賄賂，金額高達1114萬973元。北檢今天（23日）偵結，依違反《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂等罪起訴；由於《國民法官法》今年起擴大適用至最輕本刑10年以上徒刑案件，此案將成為全台首件由國民法官參審的貪污案。

勾結公務員 用假遺囑詐取亡者財產

回顧案情，台北地檢署2024年偵辦「台版地面師案」，查出主嫌蔡尚岳勾結律師、公證人蔡鴻燊，以及書記官、警員、戶政人員等人，組成組織性犯罪集團，透過製作假遺囑、虛構繼承關係等手法，系統性竊取亡者財產，不法金額超過新台幣1.4億元。

檢方進一步查出，涉案的新北市新店戶政事務所員工王子誼於2014年至2024年間，接受16名建設公司、土地開發業者賄賂，利用職務之便登入戶政資訊系統，非法查詢不動產所有權人及其繼承人個資，並將查詢結果及戶籍謄本提供給業者，並約定以按件計酬或分潤方式收賄，累計不法所得高達1114萬973元。





台北地檢署今天偵結此案，依違反《貪污治罪條例》違背職務行為收受賄賂等罪起訴王子誼。由於自今年元旦起，《國民法官法》擴大適用範圍至「最輕本刑為10年以上徒刑」之罪，因此此案將成為全台首件由國民法官參審的貪污案件。（責任編輯：呂品逸）

