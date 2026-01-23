戶政人員貪汙 首例國民法官審

《國民法官法》今年元旦起邁入第二階段擴大適用範圍。圖為台北地院國民法官法庭。（黃世麒攝）

檢調偵辦「台版地面師」案查獲「案外案」，新北市新店戶政事務所基層人員王子誼，涉嫌在11年間收受建商、土地開發、二胎業者賄賂1114萬多元，大量查詢特定不動產所有人及繼承人個資。台北地檢署23日依《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《個資法》、洩密、洗錢等罪起訴王女，並依《國民法官法》規定將本案移請台北地院國民法官法庭審理。

民國112年元旦開始施行的《國民法官法》，自今年1月1日起，邁入第二階段擴大適用範圍，納入最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，包括《貪汙治罪條例》重大貪汙案；殺人未遂、放火等重大刑案，都將由國民法官與法官共同審理。王子誼案成為全國首起適用國民法官審理的貪汙案件。至於涉嫌行賄的建設公司、土地開發、二胎業者等16人，因不適用《國民法官法》，檢方另案偵辦。

檢調偵辦「台版地面師」案，查獲不法集團勾結雙北市多名里長偽造代筆遺囑，向地政機關詐取繼承過戶11名獨居老人不動產，3年獲利逾億元。一審依詐欺、貪汙等罪重判詐團首腦蔡尚岳有期徒刑14年、名律師蔡鴻燊25年徒刑，同案42名被告判刑8月到10年不等；蔡尚岳、蔡鴻燊未扣案犯罪所得分別為2233萬8705元、890萬元均追徵沒收。案經上訴，現由高院審理中。

檢調當初偵辦期間，曾約談新北市新店戶政事務所人員王子誼，並未予以起訴，去年再約談王女後聲押獲准。檢方起訴指出，多家土地開發、建商、二胎業者涉嫌自103年至113年行賄王女，請她以戶政資訊系統查詢特定不動產所有人及繼承人個資、戶籍資料。

王女將資料繕打成文字檔案，或將檔案、戶籍謄本翻拍照片，以手機通訊軟體回報業者，期約朋分未來土地開發的服務費用，或以一般案件每筆2000至4000元、特定不動產繼承人個資每筆1萬至1萬2000元按件計酬方式收賄，總計王女11年收賄1114萬973元。