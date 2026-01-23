戶政人員11年收賄千萬北檢起訴 成首件貪污罪適用國民法審理

新店戶政事務所櫃台人員王子誼。資料照。呂志明攝



新北市新店戶政事務所技術工王子誼，在11年內涉嫌以論件計酬方式，幫16名業者偷查個資，至少收受1114萬973元，台北地檢署調查後認為王子誼涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪等罪，依《國民法官法》提起公訴。由於今年1月1日起，《國民法官法》將擴大適用範圍，包含最輕本刑10年以上有期徒刑的案件，貪污治罪條例中的重罪將正式納入國民法官審理範圍，而北檢起訴這起案件，也將成為全國首例。

至於涉嫌行賄的土地開發、建設公司、二胎等16名業者，並不適用《國民法官法》，北檢另案偵辦中。

全案起因於台北地檢署在2024年偵辦台版地面師案，發現不動產業者蔡尚岳夥同國民黨里長許政鎧及擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊等人組成代筆遺囑詐騙集團，詐領獨居往生者的不動產。

蔡尚岳因案入獄後，核心成員王煜堤則和許政鎧合謀繼續騙，連法院書記官游立綸、警察駱勁達都捲入。檢方認定不法集團詐取1.4億餘元，共起訴44人，台北地院審理後在去年7月4日判決全部有罪，主嫌蔡尚岳重判14年、蔡鴻燊25年，王煜堤10年；此外，駱勁達判4年、許政鎧3年8月、游立綸2年8月。

土地開發業者王煜堤。資料照。呂志明攝

檢調在偵辦這起弊案中，從集團二當家王煜堤的相關通聯紀錄及資金往，發現他曾經向新店戶政事務所女技術工王子誼買個資，在分析卷證資料後，發現王煜堤是以自己開設的東銳建設公司名義向王子誼買個資，與台版地面師案無太多關係，檢察官認為事有蹊蹺，將王子誼另簽他案偵辦。

新店戶政事務所戶政人員王子誼。資料照。呂志明攝

檢調查出，王子誼自2014年開始幫建設公司、土地開發業者、二胎放款業者，以戶政資訊系統查詢不動產所有人或其繼承人的個資，同時將查詢所得繕打為文字檔案,將文字檔案、戶籍謄本翻拍照片，透過手機通訊軟體回報給業者，以按件計酬或期約朋分將來土地開發所得的服務費做為對價。

由於王女大方的幫這些業者查個資，甚至收取報酬，他的隨意，在土地開發業界很快就打響知名度，不僅有公司長期和她合作，還有人呷好逗相報，甚至還有為數不少的土地開發的單幫客，也找王女幫忙查個資。自2014年至2024共計10年間，王女收賄金額達1114萬973元。

