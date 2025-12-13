「戶政資訊轉運站，驚喜紅不讓」 大寮戶政紅豆花田季設攤

高雄市大寮區「二○二五大寮紅豆花田季」今(十三)、十四日熱鬧登場，大寮戶政熱情參與設置「資訊轉運站，驚喜紅不讓」宣導攤位，精心挑選的各式各樣精美宣導品讓現場熱力十足，今日上午就吸引好幾百人排隊搶答試手氣、扭蛋拿好禮，高市府民政局閻青智局長也特別到現場與民眾同樂，熱鬧滾滾。(見圖)

大寮戶政事務所今(十三)日說明，現場參加「戶政資訊轉運站，驚喜紅不讓」活動的朋友們，第一站闖關「戶政知識通」，戶所將實用的戶政法令及最新資訊，內容包含各項戶籍登記、人籍合一、線上申辦、出境遷出及防詐宣導等，設計簡單易答的翻牌答題，只要回答問題就可以試手氣抽出驚喜好禮；第二站「扭出紅不讓」，邀請大家成為大寮戶政事務所的粉絲，只要「FB按讚+追蹤」在粉絲專頁互動完成任務，即可挑戰「轉運扭蛋機」，扭出粉絲專屬好禮，還有機會獲得限量「紅豆籤」，得到象徵好運紅不讓的「幸福獎」。

帶著孩子逛市集的林小姐一家人開心分享，遠遠看見很多人在排隊，好奇心下才發現大寮戶政設置宣導攤位，有好多精美的實用小禮物又可以簡單玩學到戶政法令，尤其孩子們看到可愛的扭蛋機眼睛都發亮了，沒想到戶政宣導可以變得這麼簡單有趣！小朋友為了玩扭蛋真的很認真聽關主解說，玩得很開心，我自己也知道了線上申辦的新資訊和一些戶政法令，最後還幸運抽中獎品，真的太幸運了。

大寮戶政事務所主任楊美玲表示，該戶所配合大寮紅豆花田季活動，為了與民同樂讓民眾以輕鬆答題方式認識戶政新制和資訊，今明兩天都會在大寮捷運一號出口設置宣導攤位，歡迎所有來逛紅豆花田季的民眾們一起來試手氣扭好禮，追蹤按讚粉絲頁獲得第一手資訊，戶所也準備了各式各樣精美豐富的宣導品，數量有限送完為止。也提醒大家年關將近，當心詐騙，若有疑問可報警或打一六五反詐騙專線查詢；另外內政部推動各項線上戶籍登記申辦，詳細申辦內容可上內政部戶政司全球資訊網「網路申辦服務」查詢，共計二十七項，鼓勵大家多用網路快速又便利，未來戶所也會配合民政局持續積極推動各項便民措施，讓戶政服務更貼心更便利。