戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇 演技嚇壞鈴木亮平：眼睛大到快掉出來
日本收視女王戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後暌違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」
該劇由名編劇黑岩勉操刀，描述甜點師早瀨陸（鈴木亮平 飾）突遭妻子離世的沉重打擊，為追查真相並保護摯愛家人，他在神祕會計師幸後一香（戶田惠梨香 飾）的協助下，將容貌整成搜查一課刑警儀堂步，藉此重啟人生。
戶田惠梨香接受日媒訪問表示，她第一次遇到這麼燒腦的劇本，笑說：「一開始是經紀人口頭跟我說明，但老實說，我完全聽不懂！」為了詮釋角色的多種面貌，她需要不斷向導演、製作人、甚至編輯黑岩勉老師提問，她更分析道：「一香（角色名）是那種不斷說謊，甚至連自己都搞不清楚自己是誰的人。她為了守護自己內心的真實，犧牲了很多東西，非常堅強。」
鈴木亮平指出，劇中不僅全員都在說謊，每一集更藏有驚人的大逆轉，看完劇本深深的震撼，「第一印象就是『這真的是很難得遇到的作品』。」談到與戶田對戲的感想，他忍不住說：「我一直在想……她的眼睛真的很大，好像隨時都會掉出來一樣。」戶田惠梨香笑回：「我的眼睛是有點凸啦！」鈴木亮平趕緊解釋：「沒有凸出來啦！不過正因為眼睛大，她的情緒非常直接地傳達過來。」
鈴木亮平透露，劇中有場氣氛緊繃到不行的戲，戶田惠梨香的演技逼真到讓人害怕，「那場戲妳的演技太真實，讓我覺得真的正在被罵，超級恐怖。」戶田惠梨香也大讚鈴木亮平「光速切換」的演技，「不是慢慢進入狀態，而是在開拍的瞬間就入戲了，切換速度很快，非常靈活。」
此外，戶田惠梨香也分享拍攝期間的趣事。她笑說：「有一天在攝影棚笑到停不下來。津田先生（喜劇演員津田篤宏）的表情正好戳到我笑點，不管亮平先生演得多逼真，我都完全不行。」鈴木亮平補充：「在第一集重點戲中，我必須演得很投入，結果戶田小姐入鏡剛好笑了，『卡！不好意思，戶田小姐笑了，再來一次！』」戶田惠梨香笑說，自此劇組更細心安排每次走位與表情確認，「像幫我做笑點免疫訓練。」
該劇除了有鈴木涼平、戶田惠梨香、松山研一外，更集結北村有起哉、伊藤英明、King ＆ Prince永瀨廉、Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、與田祐希、酒向芳、黑木梅紗等超豪華卡司。最讓觀眾驚訝的是，劇組對「換臉前」的演員保密到家，直到首播才揭曉是影帝松山研一，他與戶田惠梨香的驚喜同框，瞬間掀起《死亡筆記本》影迷回憶殺，觀眾激動直呼：「這是L（松山研一角色名）與彌海砂（戶田惠梨香角色名）睽違20年的重逢！」
《REBOOT》每週一在LINE TV、friDay影音上架更新。
其他人也在看
戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇《REBOOT》 鈴木亮平爆雷：「全員都在說謊」
「收視女王」戶田惠梨香產後回歸的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集播出後立刻攻佔社群話題。她與鈴木亮平繼電影《預告犯》後，睽違11年再度合作，飾演協助男主角「重啟人生」的神祕會計師，細膩又充滿張力的演技讓鈴木亮平直呼「真實到令人害怕」，甚至笑說她的眼睛大到「好像隨時會掉出來」。該劇目前於LINE TV、FriDay 影音 每週一同步更新。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 發表留言
岩田剛典熬15年獻出初體驗 「我一定會再回來」
日本男團「三代目J Soul Brothers」（JSB）成員岩田剛典「SPACE COWBOY」亞洲巡演和見面會前晚（1╱24）起一連2天在Legacy TERA登場，終於完成出道15年來首次個人海外專場的他許下心願：「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「收視女王」產後首回歸！戶田惠梨香《REBOOT》攜手鈴木亮平 與隱藏卡司睽違20年同框「藏到開播」才揭曉
「收視女王」戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後睽違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」鏡報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
岩田剛典獻出珍貴初體驗 許願「一定會回來」
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BROTHERS」成員岩田剛典，上週末以個人身分在台北舉辦活動，完成出道15年來首次海外個人專場演唱會，並同步舉行全亞洲唯一一場見面會。行程結束後，他透過經紀公司向台灣粉絲表示「我一定會再回來，希望能再見到大家！」簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
地表最強可愛聯名！JISOO攜手HELLO KITTY快閃店2月登台
韓國天團BLACKPINK成員JISOO日前正式公開與Hello Kitty的聯名企劃「HELLO KITTY ＆ JISOO」，今（26日）宣布自2月6日至3月1日止，於松山文創園區1號倉庫設立快閃店「HELLO KITTY ＆ JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」，活動期間正是春節新年假期，讓每一位喜愛 JISOO、HELLO KITTY的粉絲都能盡情感受粉紅魅力。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
JISOO最強聯名Hello Kitty登台 預約時間方法一次看
【緯來新聞網】韓國天團BLACKPINK成員JISOO多次公開自己是Hello Kitty的頭號粉絲緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
《超級瑪利歐銀河電影版》耀西超萌登場！最新預告曝光滿滿遊戲元素
動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》公開最新預告，可以看到人氣角色「耀西」首度登場，與瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧並肩作戰，展開嶄新的冒險旅程。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
《Love Me》完結穩坐6週冠軍 不靠灑糖觀眾看哭了
療癒系韓劇《Love Me》不靠灑糖、不賣狗血，卻連續6週穩坐韓劇榜冠軍，被不少劇迷形容是「每天看完，心會慢慢被放好的一部戲」。《Love Me》由「愛情戲匠人」徐玄振領銜主演，她飾演的婦產科醫師「徐俊京」外表冷靜、內心卻滿是裂痕，是那種會讓觀眾一邊心疼、一邊照見自己的角色。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lisa正式加入Nike代言陣容！能否帶領品牌踏上花路？新身份其實早已有預兆
Blackpink成員Lisa在2026年初迎來新身份，正式宣布加入Nike代言陣容！從私服到演唱會，Lisa早已踩出多雙Nike話題鞋款，連Nike與Jacquemus尚未發布的聯名新色都能搶先上腳，可見與品牌關係已十分緊密。今日透過一組marie claire 美麗佳人 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
《陽光女子合唱團》太狂創近十年影史紀錄！曾愷玹曝一場戲情緒潰堤
電影《陽光女子合唱團》票房持續狂飆，周末累積票房正式突破兩億五千萬，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》兩億四千萬，24日單日更開出破3500萬的亮眼成績，寫下近十年來台灣電影的單日最高票房紀錄。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
寒假、春節出國注意！嚴加防範7種傳染病 了解當地疫情、3招預防降低風險
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文許多民眾會趁著寒假、春節假期出國旅遊，不過開開心心出門，也要平平安安歸來，若在旅遊期間被病菌感染，健康、心情都會大受影響。疾管署提醒，民眾出國需特別注意7大傳染病疫情，疾管署發言人林明誠也提供3招預防方式，幫助民眾國外旅遊「趨吉避凶」。疾管署說明國際間7大重要疫情 呼籲出國旅遊應留意寒假已至，春節假期也即將到來，近期民眾出國旅遊機會增加，疾病傳染風險可能會隨之提升。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，以下為國際間較重要的疫情，提醒民眾出國旅遊需特別留意，並且做好相關預防措施：流感：日本、韓國、香港、新加坡、美國、歐洲等地，近期流感疫情雖呈下降或波動趨勢，但仍處於相對高點的位置。新冠：全球陽性率上升，其中美洲、歐洲地區上升較明顯，香港、日本、菲律賓等地也有上升的情形。麻疹：2025年開始全球麻疹個案數就有增多的情形，目前疫情仍持續未緩解。美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭、以色列等國家，近期新增病例數較多，需特別留意。登革熱：美洲地區登革熱疫情仍持續，柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南、中國等亞洲鄰KingNet 國家網路醫藥 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
四年前輸掉與強尼戴普官司 安柏赫德「失去發聲能力」：沒想到情況變更糟
女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）之間的家暴毀謗官司於四年前落幕，自此離開好萊塢的安柏赫德轉往劇場發展。但她近來在紀錄片《Sienced》中接受訪問，除了表達她參與本片的動機，也提及當年官司對她的巨大影響。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
安俊朋「頂半張鬼臉」直奔餐廳嚇壞路人 李雪下戲生大病「走個廟就好」
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》上週於全台上映，為感謝各界支持，監製蔡意欽日前率領演員安俊朋、陳昱廷與顏瑀晴回到重要拍攝地基隆舉辦基隆首映場，並分享在基隆拍攝的點滴，安俊朋則在現場分享一段逗趣的「驚魂記」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
54歲黎姿山徑慢跑被捕捉！貼身瑜珈褲洩「蜜桃臀」 少女級體態震撼全網
被譽為「香港第一美女」的 54 歲資深玉女黎姿（現名黎珈而），即便退出演藝圈多年轉戰商場，其一舉一動仍是鎂光燈焦點。近日，她在社群平台分享帶著愛犬爬山的日常照，畫面中她穿著極其貼身的專業運動服，零贅肉的勻稱曲線與傲人的「蜜桃臀」線條一覽無遺，緊緻的體態讓廣大網友驚嘆：「這背影根本是 20 歲少女！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
出道15年海外首演！岩田剛典台北圓夢 翻唱〈LEMON〉寵粉：我一定會再回來
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BEROTHERS」成員岩田剛典，上週末在台北獻出兩個珍貴的「第一次」，分別是出道15年來首次個人海外專場演唱會，以及全亞洲唯一一場見面會，順利完成他多年以來的夢想，離台前也透過經紀公司許下心願「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
安俊朋鬼妝卸一半趕路 一進餐廳遭驚恐眼神掃射
安俊朋前天（1╱24）與陳昱廷與顏瑀晴重返《啵me之我的青春住了鬼》拍攝地基隆參加首映場，他分享一段逗趣的「驚魂記」，透露某次拍完鬼屋戲後，因急著趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，直到他反應過來才發現自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
車銀優年狂撈1000億！D社揭逃稅200億內幕
[NOWnews今日新聞]韓國「臉蛋天才」車銀優近日捲入高達200億韓元（約台幣4.3億）逃稅疑雲，韓媒《Dispatch》（D社）深入追查後發現，車銀優年收入推估高達1000億韓元（約台幣20億），...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 發表留言
創5億次串流紀錄 德日混血鋼琴家將來台舉行「夜曲」獨奏會
德日混血鋼琴家愛麗絲・紗良・奧特 (Alice Sara Ott ) 以超過5億次全球串流量、前衛而細膩的藝術風格聞名國際，將於今年3月下旬訪台，帶來全球樂壇備受矚目的「夜曲」主題獨奏會製作，曲目包含在全球數位平台創造現象級成功的《費爾德：夜曲全集》精粹，以及最受樂迷喜愛的貝多芬《月光奏鳴曲》。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發表留言
BTS墨西哥開唱百萬人瘋搶15萬張票 總統致函南韓總理盼加場
歐洲通訊社（Europa Press）報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，約有100萬人試圖搶購南韓流行音樂天團「防彈少年團」（BTS）5月在墨西哥市舉辦的演唱會門票，但僅有15萬張門票可供購買，她已致函南韓總理，呼籲BTS考慮增加墨西哥的場次。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
飼主失而復得鸚鵡「牠改說西班牙語」 背後感人真相曝
據外媒《IFLScience》報導，一隻名叫「奈傑爾」的非洲灰鸚鵡，原本屬於英國籍男子奇克，而奇克居住於美國加州托倫斯市，在2010年時不慎讓愛鳥走失，由於長時間毫無音訊，他逐漸認定再也無法與寵物重逢。直到4年後，當地一家名為「快樂尾巴」的寵物美容店意外發現走失的奈傑爾...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發表留言