戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇《REBOOT》 鈴木亮平爆雷：「全員都在說謊」
「收視女王」戶田惠梨香產後回歸的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集播出後立刻攻佔社群話題。她與鈴木亮平繼電影《預告犯》後，睽違11年再度合作，飾演協助男主角「重啟人生」的神祕會計師，細膩又充滿張力的演技讓鈴木亮平直呼「真實到令人害怕」，甚至笑說她的眼睛大到「好像隨時會掉出來」。該劇目前於LINE TV、FriDay 影音 每週一同步更新。
戶田惠梨香接受日媒訪問時坦言，這是她第一次遇到如此燒腦的劇本，「一開始經紀人口頭跟我說明，但老實說我完全聽不懂。」為了掌握角色狀態，她不斷向導演、製作人，甚至編劇黑岩勉反覆確認。她分析角色幸後一香是一個不斷說謊、連自我都逐漸模糊的人，「她為了守住內心真正重要的東西，犧牲了很多，卻依然非常堅強。」
鈴木亮平則形容《REBOOT》是一部「全員都在說謊」的作品，每一集都暗藏驚人反轉，讓他看完劇本後深受震撼，直呼「這是很難得遇到的作品」。談到與戶田對戲的感受，他再度提到對方極具感染力的眼神，「因為她的眼睛很大，情緒會非常直接地傳達出來。」戶田惠梨香也回讚鈴木亮平能在開拍瞬間「光速切換」進入角色，狀態靈活又精準。
此外，戶田惠梨香也分享拍攝期間的趣事，笑說曾因喜劇演員津田篤宏的表情笑到停不下來，甚至影響拍攝進度，讓劇組不得不反覆確認走位與表情，「像是在幫我做笑點免疫訓練。」《REBOOT》由編劇黑岩勉操刀，描述甜點師早瀨陸（鈴木亮平飾）在妻子驟逝後，為追查真相而整形成刑警，展開「重啟人生」的危險行動。豪華卡司包含戶田惠梨香、松山研一、北村有起哉、伊藤英明、永瀨廉等人，而松山研一身分直到首播才揭曉，也掀起《死亡筆記本》影迷的回憶殺，再度推高話題熱度。
