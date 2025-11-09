戶籍清查行動擴大！50人遭除籍 3知名人物也在內

50名國人因持有中國護照或設籍中國，遭註銷戶籍，其中3位知名人士遭起底。（示意圖／陸委會臉書）





總統賴清德日前提出「五大國安及統戰威脅」與17項因應策略，其中明確指出，政府將持續清查違規在中國設籍、持中國護照或取得中國身分證的台灣民眾。為落實政策，內政部移民署近期啟動大規模戶籍清查行動，截至目前，約有50人被通報至戶政機關，其中3位知名人士身分被廢止，失去台灣身分後在中國生活也遭遇困境。

移民署也表示，不論是接獲其他政府機關通報或民眾檢舉，只要查證屬實，即依法啟動調查程序。截至目前為止，已有約50名違規者被通報至戶政機關，台灣戶籍遭廢止登記。

內政部長劉世芳強調，政府立場明確，絕不容許雙重身分或偽裝設籍情形存在。一旦查獲民眾持有中國身分證，不僅台灣身分證與護照將被註銷，連健保與其他公權利也會同步取消。她指出，這項作為是為了維護國家安全與社會秩序，確保台灣公民身分管理制度完整。

此外，移民署也透露，這波清查行動中，部分陸配選擇自願放棄台灣身分，截至目前已有16名陸配完成相關手續。內政部表示，未來將持續密切監控可能違規的情況，確保政策落實不留死角。

根據《民視新聞網》報導，知情人士指出，被除籍名單中有3位知名人士，包括在中國福建任教的台籍教師張立齊，他因申領中國「定居證」遭廢止台灣身分，連護照與健保都失效，但仍被中媒稱作「台胞」，引發網友熱議。

第二位則是跆拳道原台籍選手李東憲，他則因持有中國身分證，台灣戶籍遭註銷，雖取得中國戶口，但跆拳道館招生情況不佳。最後一位是福建泉州台青創業園區總負責人林金城，同樣因持有對岸身分被廢止戶籍，失去台灣身分後負債累累，甚至被發現是通緝犯，成為案例中最具爭議的人物。

