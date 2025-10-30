戶頭遭註銷領無4000元！南投婦突掏菜刀揮舞 警先安撫再帶回送辦

南投婦人今在銀行失控揮舞菜刀。（翻攝記者爆料網）

南投埔里合作金庫今（30日）發生一起驚魂記，一名李姓婦人前往分行準備提領4,000元，卻發現戶頭遭註銷，一氣之下竟從包包掏出菜刀揮舞，警方趕到場了解後先安撫李婦，待對方冷靜並收起菜刀後，再將人帶回警局，並依《社維法》送辦。

案發於今（30日）下午1時許，李婦預計到埔里合作金庫提領4,000元，卻發現戶頭早已被註銷，李婦一時領不到錢，突然從包裡拿出菜刀揮舞，嚇壞現場民眾，行員見狀也趕緊報案。

警方到場了解後，先和李婦溝通並安撫，待對方情緒和緩、將菜刀收回包包後，警方再進行管束並扣下菜刀，李婦被帶回警局後，警方也同步通知家屬到場，全案將依違反《社維法》送辦。

埔里警分局也呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，切勿因情緒失控而有危及自身或他人安全的行為，警方對於任何危害社會秩序行為，將依法嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

