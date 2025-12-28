戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了

手頭有200萬資金的網友，猶豫該All in買0050，還是等到明年再逢低進場。（示意圖，本刊資料照）

股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。

原PO月收約在20～30萬元間，年初買房付完頭期款，後來業務告知房子有增值，可以增貸200萬，利率不到3％，評估月繳貸款不影響生活後，她決定增貸200萬資金。

只是這筆錢目前在躺在銀行帳戶裡，原PO考量12月台股仍持續創新高，所以不敢All in去買0050，猶豫是否該等到明年再逢低進場，於是在Dcard發文詢問網友意見，「想問大家怎麼分配？明年慢慢投入？還是一次性投？希望川投顧再來個回調再進場是不是比較好？」

不過網友紛紛指出，市場上沒有人能預測股市高低點，既然有做風險控管，一次打入或分批買進，問就是All in，「時間就是武器，每天等高低點，誰知道高低在哪？真讓你回頭看買到了結果呢…」「長期持有的話 每天都是買點」「All in就對了，有信心長放績效根本差沒多少」「全部都是短期的高點，也全部都是長期的低點」。

