戽斗不僅影響美觀！咬合及發音皆受累 治療把握黃金期





【NOW健康 李蔚萱／台北報導】俗稱「厚道」的戽斗（下巴突出）是亞洲人常見的咬合障礙。慧安牙醫診所宋慧玲醫師指出，戽斗不僅會形成「月亮臉」影響美觀，更會因上下牙無法對咬而導致咀嚼困難與發音不清。此外，長期的齒列錯位會使下顎肌肉與關節承受過度壓力，進而引發下巴痠痛，嚴重者甚至可能導致顳顎關節受損，出現開合困難的情況。



戽斗分齒性與骨性兩類 拖至成年定型後治療需動正顎手術



一般人以為戽斗大多是遺傳因素，宋慧玲醫師表示，根據臨床經驗觀察，戽斗有分為因咀嚼或咬合有問題所造成的「齒性戽斗（機能性戽斗）」，以及和遺傳有關的「骨性戽斗（骨骼性戽斗）」兩種，且後天不良的咬合習慣會加速戽斗的嚴重性。

齒性戽斗也稱為假性戽斗，是因為咀嚼方式不當或者是咬合有問題而產生的戽斗，治療方式只需要把咬合調整好就可以改正；骨性戽斗則是遺傳基因所導致，必須要做正顎手術才能治療，且必須要等18歲以後才能進行。



一般而言，大部分的齒性戽斗比較容易治療，但也必須在黃金治療期介入，才可以得到較完善的成果，如果拖太久超過了黃金治療時間，隨著骨骼繼續發育，成年後就會變成矯正難度較高的骨骼性戽斗，此時骨頭發育大多已定型，咬合不易調整，可能需要做正顎手術才能治療。



戽斗矯正黃金期為7至11歲 上顎發育引導上下顎生長平衡



宋慧玲醫師說明，戽斗矯正的黃金期在7歲至10歲半、最慢到11歲，當孩子在上顎門牙兩顆恆齒長出來時，約7歲左右，就可以請醫師評估適當的介入時間點。一般講的「戽斗矯正」，都是指治療齒性戽斗，是牙齒咬合不良所導致，所以首要找出咬合不良的原因加以改善。



例如患者有肌肉問題、吞嚥問題，或是口呼吸問題、鼻過敏問題，都有可能影響咬合不正，找出咬合問題來源，去除這些原因後，就要把握黃金矯正期，把上顎骨頭拉出來，讓上下顎骨頭達到生長平衡。



9至11歲的上顎骨骼正在發展，尚未完全定型，此時可利用矯正擴張器來引導上下顎骨骼及牙齒生長，改善戽斗及錯咬情況。若錯失了治療黃金期，想矯正戽斗、恢復正常咬合，可能需藉由正顎手術，必須等到18歲發育完全後才可進行，屆時手術難度較高，需要較長修復期。



戽斗矯正宜早不宜晚 提醒家長留意遺傳基因及早諮詢



宋慧玲醫師舉例，曾收治一名9歲女童因發音咬字不清，進食緩慢，吞口水時舌頭會往前凸，臉型開始有戽斗跡象，經6個月治療後，臉型出現明顯變化，變得協調；另一位14歲男國中生，來就診時戽斗已大致定型，形成月亮臉，加上牙齒開咬，評估後應接受正顎手術。



最後，宋慧玲醫師提醒，戽斗矯正的介入時機應比矯正咬合不正早，且大部分戽斗是基因所導致，因此父母若其中一人有戽斗，便應注意孩子在發育過程中，是否有出現戽斗跡象，及早至牙醫診所諮詢，及時矯正，才不會錯失治療黃金期，讓孩子徒增痛苦。



