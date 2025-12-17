房事太多=妹妹變鬆？醫揭「3事」害鬆緊度回不去：瘦太快小心

記者鄭玉如／台北報導

婦產科醫師嚴絢上指出，陰道鬆緊度不受性生活頻率影響，主要與生產、年齡及身體急速變化有關。（示意圖／PIXABAY）

不少女性擔心性生活頻繁，恐導致陰道鬆弛，不過婦產科醫師嚴絢上提到，影響私密處緊實度的原因，分別是生產、年齡，還有身體的急速變化，因為短時間內快速減重，可能導致全身的肌膚失去支撐，簡言之，陰道鬆緊度與性經驗並無直接關聯。

嚴絢上在臉書粉專指出，陰道是一個充滿彈性的器官，天生被設計來承受極大的擴張，所以日常的性行為，並不會對它的結構造成永久性改變，真正影響私密處鬆緊度的原因，多與身體變化有關。

而最常見影響陰道緊實度的因素包括「生產」，自然產是對骨盆底肌與陰道最大的考驗，過程中為了讓寶寶順利通過，身體會擴張到極致，雖然產後會逐漸恢復，但仍可能留下彈性變化的痕跡。

再來是「年齡變化」，隨著年紀增長，體內的雌激素會自然減少，像是臉部流失膠原蛋白，私密處組織也會彈性下降、緊實度減退，其為身體自然的變化過程。最後是「身體急速變化」，短時間內快速減重，恐流失脂肪、膠原蛋白與肌肉，不只導致全身的肌膚失去支撐，也會影響私密處的緊實度。

嚴絢上提醒，身體的變化是生命的一部分，它與過去無關，最重要的是，用正確的知識來理解與愛護自己，而不是被標籤所困擾。

