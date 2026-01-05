房仲不滿鄰居車擋道 爬上車跳「給我一首歌的時間」

男子蹲在別人的車上。（圖／東森新聞）





台北中山區房仲不滿鄰居把車停在房屋前，影響帶看路線，雙方多次發生糾紛。昨天（4）他違停在巷弄內，影響人車通行被檢舉，卻把氣出在員警身上，更指控被員警毆打。對此警方澄清，是在一個多月前，他因為喝酒失控，爬上鄰居的車踩踏，還對員警叫囂，所以當場被保護管束。

無法接受被開單，拿手機錄下員警，但其實是因為被檢舉，開著豪車擋住其他人車通行。

當事房仲：「他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子，我說我沒有擋到他的路，我停在這邊怎麼可能擋的到這台車，（警察）他沒有能力處理這台車，他在這邊打我。」

指控員警開單又打人，但警方澄清駁斥，根本是不同件事，一個多月前是因為他喝酒失控被保護管束。

員警vs.當事房仲：「叫他出來，閉嘴，（先生你現在有酗酒情形，所以你現在站在別人的車子上）。」

男子手持酒瓶，站在別人的車上一度堅持不下來，因為和車主早有糾紛。

當事房仲：「這台車已經停在這邊一年半了，這不是他的地啊，我就聽周杰倫的歌，給我一首歌的時間，我在上面跳舞而已，怎麼了嗎，我沒有很不開心啊，我在車上唱歌，但警察叫我下來他也不能打我啊。」

原來他住對面，屋主委託他幫忙賣房子，他身為房仲看不慣，鄰居把車停在房子外面，影響帶看居然開始動手。

當事房仲：「你覺得這樣子進的去嗎，你覺得輪椅進的去嗎，玻璃一片2500啊，我可以賠他啊，我在這個車上踩踏，我是做車的，這板金我也可以板，5000塊我就可以搞定。」

因為一台車多次發生糾紛，屋主沒有要處理，目前里長也已經介入關心，想讓巷弄內恢復平靜。

