房仲倒閉潮年後爆發！王瑞祺轟政府「卡」死房市：店面鐵門再也拉不起來

記者陳韋帆／台北報導

台灣房市步入結構性寒冬，房仲全聯會理事長王瑞祺示警，5顆未爆彈已進入倒數，他指出2025年實質中古屋交易創30年新低，若房價下跌一成，全民財富將蒸發9.5兆，規模等同三年國家預算，並預言農曆年後房仲業將爆發倒閉潮，呼籲政府調整信用政策，否則崩盤的不只是產業，更是台灣經濟基本盤。

王瑞祺所指的五顆房市未爆彈，一、2026年起的36萬戶預售交屋潮，在房貸收縮與利率跳升下，資金斷鏈恐引發「急跌式修正」；二、首購與換屋族成數被壓至5、6成而慘遭擠出市場；三、中小型建商也面臨資金斷鏈危機，預售去化慢加上工程款壓力，恐爆發延遲交屋或財務風險；四、房價若跌1成，全民財富蒸發9.5兆；五、房仲去年逾5成房仲瀕臨虧損，王瑞祺預言：「農曆年後，很多房仲業鐵門關了就拉不起來！」衝擊數十萬家庭生計，甚至拖累整體經濟。

廣告 廣告

王瑞祺預言農曆年後將爆發一波房仲倒店潮，並強調房市若持續被政策卡死，爆炸的將不只是產業，還有就業、信心與台灣經濟。（圖／記者陳韋帆攝影）

房價下跌1成全民財富蒸發9.5兆 政府打房恐成全民資產縮水災難

王瑞祺警示，若政府以「壓價」為唯一目標，後果將極其慘烈。全台950萬戶住宅，房價若下跌一成，全民財富將蒸發9.5兆元，規模相當於三年中央政府總預算。他強調，政策應引導穩定而非暴力破壞價格，目前市場最大的痛點在於自住與換屋需求被封殺，當健康的換屋鏈斷裂，房產將從資產變成死水。

王瑞祺認為政府應扮演「上醫」，在問題惡化前預防。他呼籲應放寬第二屋與換屋貸款限制，從源頭審慎布局，而非待崩盤後才救援。唯有全面考量供需與資金流向，才能兼顧穩定與經濟活絡。他強調，政府制定政策應具備前瞻視角，否則任由房市信心潰散，將重創內需消費，對社會穩定造成難以挽回的長期損傷。

房仲全聯會定調2026年房市關鍵字為「卡」 籲政府調整信用政策避免經濟流動性枯竭

面對挑戰，房仲全聯會將2026年定為「卡」字的一年，象徵政府過度介入導致市場動彈不得。王瑞祺形容，「那一橫就是政府介入市場的手」。他預警農曆年後若現關店與失業潮，這將不只是產業問題。他感嘆「裝睡的人叫不醒」，但必須揭露事實。政府應儘速調整信用政策，放寬對自住客限制，讓市場恢復流動。

「上醫治未病」，王瑞祺重申房市穩健需建立在良性循環上。目前過度干預已讓機制失靈，將原本健康的產業推向深淵。他呼籲政府應以前瞻視角平衡市場穩定與經濟發展，讓不動產回歸正常換屋功能，支持社會穩定。否則，這5顆未爆彈一旦引爆，不僅是產業崩塌，更將重創台灣經濟基本盤。

更多三立新聞網報導

袁惟仁年後台北與父合葬！二姊澄清病逝醫院非家中 袁藹珍：肺部感染

獨家／台北人這樣退休！靠房價落差 他脫北賺2千萬「取回人生主導權」

新聞幕後／全台鳥籠化！新竹房價漲贏6都最誇張 一口氣道盡6年房市黑幕

十年暴漲一台國產車價格！房價漲不夠拿車位來湊 專家揭建商訂價秘辛

