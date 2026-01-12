房仲倒閉潮快來了？全台1.18萬人 經紀人總數8年來首見負成長

記者陳韋帆／台北報導

2025年Q3房仲、經紀人從業人員總人數7萬7,470人，雖仍有微幅成長之勢，但其中的經紀人已出現反轉，季減12人，8年首見下滑。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市吹起「霸王級寒流」，第一線從業人員首當其衝。住商機構觀察內政部最新統計，去年第三季全台房仲從業人員雖仍創新高，但季增幅僅0.1%，創下2019年房市起飛以來最低成長紀錄。其中，具備指標意義的不動產經紀人人數更首度出現負成長，終結自2018年以來連續30季的正成長紀錄。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，市場整體量縮導致業者擴張力道熄火，產業已正式進入盤整期。

房仲業主要有兩大人數指標，一為不動產經紀人，有其證照方能開設房仲店，二為營業員，也就是衝鋒陷陣的前線業務。數據顯示，2025年Q3不動產經紀人與營業員共達7萬7,470人，較上一季僅微增62人，季增幅0.1%為近年最低，顯示入行者已開始減少，另，代表展店牌照的經紀人人數1萬1,875人、季減12人，2018年來首見負成長，意味著房仲門市的展店動能趨於停滯。

廣告 廣告

房仲經紀人、營業員人數統計。（圖／住商機構提供）

徐佳馨表示，央行信用管制與銀行滿水位問題如同「緊箍咒」，嚴重限縮交易動能，當成交量無法支撐龐大從業人口，房仲業將加速啟動淘汰賽。她認為，未來房仲業將告別過去的「人海戰術」，市場會產生質變，更講求服務深度與專業性。隨著交易難度增加，具備科技工具支援或總部資源的連鎖品牌將強者恆強，而獨立作業品牌的成長空間則會受到明顯限縮。

她說，房仲從業人員數據的下滑是房市景氣下行的重要風向球，反映出第一線對未來市場預期的保守態度。在買氣持續低迷的環境下，產業洗牌已成定局，專業化經營將取代單純的規模擴張。對於購屋者而言，盤整期雖然成交量縮，但卻是檢視房仲專業度與服務品質的最佳時機，未來市場將由能提供高精準建議與風險控管的從業者主導。

更多三立新聞網報導

李同榮指台灣落後30年！土方之亂房市崩潰？他提政策白皮書三建議給政府

土方之亂多嚴重？全國建案工程停擺 全台公會齊轟：抱民眾、銀行一起死

我想打造每人的夢想家園！越南王台灣蓋超級豪墅 第一站台中大肚山

高雄房市從山頂墜崖！橋頭比腰斬更慘 鼓山鳳山鹽埕前金寫史上最糟紀錄

