房仲偷吃人妻被抓包！隔2月又約溫泉飯店激戰 下場慘了

竟被抓包二度婚外情！一名已婚男房仲阿明（化名）與同為已婚的女同事花花（化名）發生婚外情，事後被女方丈夫阿志（化名）發現。雙方簽署和解書，約定若再犯，阿明須支付250萬元違約金。未料，阿明後來又被抓到帶花花前往溫泉飯店開房，最終法院判決他一共要賠償280萬元。

根據判決書，阿志指出，阿明在知道花花已有配偶的狀況下，多次透過LINE互傳曖昧訊息，並於2月在旅館發生性行為。事後阿明向阿志坦承並道歉，雙方於同月簽立和解書，並明文規定不得再與花花有任何非工作上的接觸，否則須支付250萬元違約金。

不過阿明簽立和解書後仍持續與花花互傳曖昧訊息，並於4月份再次在溫泉飯店發生性行為。阿志因此向法院請求判決阿明支付250萬元違約金。此外，由於阿志親眼目睹阿明與花花自飯店房間走出，造成精神痛苦，需長期依賴安眠藥與抗憂鬱藥，故請求額外150萬元精神慰撫金。

阿明在庭上辯稱，當日他與花花前往飯店是出於工作需要，陪同客戶看房後需整理資料，僅打算就近休息。他強調當時衣著完整，且阿志已事先跟蹤尾隨，並指出從他開房到阿志現身不到30分鐘，認為短時間內不可能發生性行為。

不過法官認為，一般社會常理上，性行為時間長短並無絕對標準，從一分鐘到數小時皆可能，因此阿明與花花確實於房內發生合意性交，屬違反和解書第3條約定的「非工作以外接觸」，阿明的抗辯不足採信。

最終法官判決阿明因違反和解書約定及不法侵害配偶權，須支付違約金250萬元及精神慰撫金30萬元，全案仍可上訴。

