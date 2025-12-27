房仲偷吃已婚女同事付250萬和解！隔2個月「上摩鐵被抓包」慘賠280萬

（記者洪承恩／綜合報導）台中一名已婚房仲男子，與同樣已婚的女同事發展婚外情，先前兩人相約摩鐵被女方丈夫抓包，男子為了平息風波，已先賠償250萬元並簽下和解書，承諾日後不再有任何「工作以外的接觸」，否則須再賠250萬元。未料短短不到兩個月，男子又與女同事前往溫泉飯店開房，再度被抓個正著，女方丈夫怒告違約與侵害配偶權，法院判男子須再賠280萬元，全案仍可上訴。

判決指出，該名房仲男子明知女同事已婚、育有兩名子女，仍頻繁傳送曖昧訊息，今年2月中旬兩人前往汽車旅館發生關係，事後遭女方丈夫發現。男子當時支付250萬元並簽立和解書，白紙黑字保證不再與女同事有非工作必要的往來，違反即須支付高額違約金。

示意圖／房仲數度與已婚的女同事開房，最終被判賠數百萬。（擷取自免費圖庫Pixabay）

沒想到簽署和解書後，男子仍持續與女同事私下聯絡。4月29日，兩人再度前往台中一間溫泉飯店開房，女方丈夫循線趕到，親眼目睹兩人從房內出來，隨即提告請求違約金250萬元，並另求精神撫慰金150萬元。

對此，男子辯稱當晚是因工作帶看房屋後有空檔，才就近到飯店休息，停留時間不到半小時，雙方衣著完整，並未發生性行為，否認違約；他也主張，當初簽和解書是遭到壓力逼迫，加上房市低迷、收入不穩，已無力再賠償。

不過法官不採信其說法，指出兩人既有婚外情前例，卻仍選擇私密性高、單次費用近3000元的溫泉飯店共處一室，若僅為休息或用餐，完全可選擇超商或一般餐飲場所，無須開房。此外，男子早已清楚和解書內容，卻在短時間內再次違反約定，屬於「明知違約而故意為之」。

法院認定，雖未直接證明兩人當晚再次發生性行為，但共處旅館房間的行為，已足以侵害配偶權並造成配偶重大精神打擊，最終判男子須給付違約金250萬元，另賠償精神撫慰金30萬元，合計280萬元。

