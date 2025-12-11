房仲全聯會預測明年繼續「卡」 王瑞祺：裝睡的政府叫不醒

房仲全聯會預測明年代表字「卡」，呼籲政府應該讓市場回歸自由機制。（圖／林榮芳攝）

中華民國房仲公會全聯會今(11)日發布2026年度預測代表字「卡」，理事長王瑞祺表示，七波信用管制房價沒打下去，政府沒檢討，還繼續卡關房貸，他怒轟政府「裝睡的人叫不醒」，因此選出「卡」字，呼籲政府的那雙手應該拿掉，回歸市場機制。

央行第七波信用管制影響下，自2024年第四季以來，台灣房地產市場買氣大幅下滑，建物買賣移轉登記棟數年減率達2~3成，房仲業從業人員生計大受影響，已傳出有不少房仲業者兼職跑UBER或外送。

王瑞祺表示，打炒房一到七波，房價沒打下去，政府不僅沒檢討，還繼續卡關房貸，很多人貸不到8成，現在只能貸5成。台灣不是沒有錢，而是沒有信心、沒有買氣。

因此全聯會為明年預測選了「卡」字，王瑞祺解釋，「七波民怨政府沒聽到，裝睡的人叫不醒，明年度若持續下去，很多房仲業的門關下來後就再也拉不起來了，希望政府將中間的手拿開。」

各房仲公會理事長也提出健全住宅市場政策建言，像是建議房貸利率應低於3%，保障首購族及換屋族低利率，目前最誇張聽到4%房貸利率。另外還有第二屋貸款建議應回復8成，豪宅貸款建議應回復至7成，並重新定義豪宅總價。另也建議，持有10年以上換屋及屋齡40年以上老屋換屋，信用管制應排除。

王瑞祺表示，2026年國內外環境仍為嚴峻，即便股市屢創新高點，房市卻已面臨10年來交易量的最低點，預計2026年仍難以擺脫窘境，將維持「價平量縮」格局。唯有政府鬆綁信用管制，釋放政策利多，市場才有機會得以回到常軌。

