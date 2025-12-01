房仲全聯會：逾6民眾盼貸款8成以上 喊話政府適度放寬管制

房仲全聯會理事長王瑞祺。房仲全聯會提供



不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今（12/1）日公布最新民調，揭示央行第七波信用管制導致 房貸成數、放款時間與民眾期望嚴重背離，調查顯示，有逾6成民眾盼望貸款成數能在8成以上，且8成以上貸款能在三個月內取得。全聯會理事長王瑞祺喊話，現況不僅貸款成數低於8成，放款時間更延長至4至6個月，呼籲政府應適度放寬信用管制額度，避免剛性需求累積過久，未來可能導致市場失控暴衝。

房仲全聯會今日發布網路調查統計，央行去年祭出第七波選擇性信用管制超過一年，市場買氣備受影響。有高達7成5的民眾認為房市管制對購屋計畫帶來影響，有逾6成3的人希望貸款成數有8成以上；而目前購屋自備款的來源，有高達一半以上都是自行支付，有2成3左右的人才有長輩協助，同時，自行支付當中，有近6成7來自存款。

根據房仲全聯會調查，目前購屋自備款的來源，有高達一半以上都是自行支付，有2成3左右的人才有長輩協助。全聯會提供

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，央行信用管制的焦點在於貸款，包括貸款成數及貸款時間，從調查得知，總計有6成3的民眾希望貸款成數能在8成以上，也有8成3的人希望在購屋後3個月內取得貸款，然而現況顯然與民眾期望相悖離，不但平均貸款成數低於8成，連放款時間都延長至4到6個月，完全不符合民眾期待。

另支付自備款選項中，有近6成7都是採自有存款支付，出售金融商品僅占1成，反映目前股房景氣脫鉤的原因，台股大漲創新高，但是民眾卻未將股市獲利轉置房地產，或為無獲利，或為不再投入房地產，這種結構改變值得深思。

根據房仲全聯會調查，總計有6成3的民眾希望貸款成數能在8成以上。全聯會提供

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則說，房價雖高，仍有3成7民眾表示房貸支出占約家戶總收入的3成左右，並未明顯排斥其他生活支出；雖然約有4成4的民眾，房貸支出佔家戶總收入的4成以上，但多集中在房價較高的北部地區及41歲以上族群，屬於合理。

王瑞祺強調，調查中約有8成受訪都有可能會購屋，且民意顯示盼能調高房貸成數及加快貸款取得時間，政府本應協助人民排除障礙安居樂業，而非設下障礙阻絆購屋；至於房價問題，自由市場中自有市場機制調節。

王瑞祺說，根據過去經驗，如果一味攬阻購屋，持續累積的剛性需求，買氣可能會在利多環境出現時暴衝而出，屆時供需失衡市場失控，導回常軌的成本將大增，呼籲政府順應民意，將信用管制的貸款額度適度放寬，讓買賣交易回到常軌。

房仲全聯會說明，今年10月針對「2025年您的購屋貸款還順利嗎？」進行網路民調，總計回收有效問卷656份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負4個百分點。

