房仲公會估2026年房市價平量縮 代表字為「卡」

（中央社記者何秀玲台北11日電）中華民國房仲公會全國聯合會理事長王瑞祺表示，去年央行祭出第7波房市管制措施，買方預期房價會下跌，購屋意願變保守；但目前逢股市高點，屋主未降價拋售，造成房市價量雙卡，他預估2026年仍難脫窘境，維持「價平量縮」，代表字為「卡」。

房仲公會全國聯合會今天舉辦年終記者會。王瑞祺指出，去年9月央行祭出第7波信用管制後，「就知道房仲業不妙」，因房仲業靠的是房市交易量，但自2024年第4季以來，台灣房地產市場買氣大幅下滑，今年更進入冰凍期，建物買賣移轉登記棟數年減率達2至3成，今年全年移轉棟數預估約26萬棟。

他進一步表示，目前全台房仲從業家數約有9000家，初步預估約有10萬名從業人員，加上其眷屬至少有40萬人仰賴房仲產業維生，但因房市急凍，相關產業鏈也面臨很大的危機；以往是「100家開店，僅10家收店」，現在逆轉為「100家收店，僅10家開店」，預期2026年全年房仲從業家數恐跌破9000家。

他說，也因政策前景不明，房市買氣觀望，現在股市又是歷史高點，多數屋主並無類似過去需「賣房救股」必要性，所以沒出現降價拋售跡象，「股房」背道而馳，造成房價不上不下，量價雙卡，因此明年關鍵字為「卡」。

王瑞祺並向政府提出建議，包括房貸利率應低於3%，保障首購族及換屋族低利率；並建議針對已有子女、具換屋需求的家庭，第2戶購屋可比照首購貸款條件，將貸款成數放寬至8成，以因應家庭成長需求。

他表示，政府應鼓勵民眾換屋，原屋持有10年以上的換屋者，應排除信用管制之外，並宣導銀行業者多加承做此類換屋貸款。此外，因都市更新進度緩慢，他建議政府調整政策，針對屋齡40年以上老屋，其換屋應予排除信用管制之外，以改善居住環境。（編輯：楊蘭軒）1141211