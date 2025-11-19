房仲副店長每週激戰女業務6次！小三嬌喊：量體重會變瘦…秘書妻崩潰

記者陳弘逸／台南報導

台南市某已婚房仲男副店長出軌，多次跟小三發生性行為，被秘書妻子抓包，憤而提告，獲賠20萬元。（示意圖／PIXABAY）

台南市一對在房仲公司任職的夫妻，妻子為秘書丈夫則是副店長，育有2名子女；未料，女方卻發現，男方2年前開始跟小三多次偷情，私下對話提及「突然好想，小弟弟」、「人家是一週三次，你一週六次」、「晚上量體重會變瘦」等影射或敘及有關性行為、性器官的內容，正宮憤提告求償100萬元；法院審理後，判小三應賠償20萬元，可上訴。

判決指出，人妻小花（化名）跟某知名房仲公司的男副店長大壯（化名）為夫妻，並指控，小三阿芬（化名）明知男方已婚，仍搞曖昧、互表情意，還在住處共處、邀約性行為並發生肉體親密關係，已逾越正當社交範圍，因此，憤而向小三求償100萬元。

廣告 廣告

阿芬則主張，小花跟大壯婚姻關係已無以維繫，且取得的對話截圖，是違法翻拍主張配偶權受侵害，應無理由；此外，她2023年就得知有侵害配偶權情事，沒即時主張，直到近年才提訴訟，顯已超過請求權時效，以此抗辯，請求駁回。

堪驗相關證據，小三阿芬私下跟大壯對話提及「因為還可以玩你啊」、「突然好想，小弟弟」、「愛愛就可以和好的」、「人家是一週三次，你一週六次」、「你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」、「小弟弟會想我」、「一個禮拜不能愛愛」內容都影射或敘及有關性行為、性器官，已非一般男女社交活動談論話題而引人不當聯想，已逾越普通異性朋友談話分際。

此外，因侵權行為持續不斷發生，即使2023年7月11日起得知，直到今年5月28日提出訴訟尚未逾2年請求權時效，因此，未採信阿芬主張。

法官審酌，正宮小花擔任房仲秘書，月薪2.8萬，育有2名未成年子女，名下無其他財產；小三阿芬五專畢業，現於藥局工作，月薪3.1萬至3.3萬元不等，名下有房屋、土地各1筆、1輛汽車及2筆股票投資。

審理後，法院判小三阿芬應賠償正宮小花精神慰撫金20萬元，逾此金額即無理由，應予駁回，全案可上訴。

更多三立新聞網報導

撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮

每月激戰6、7次「沒錢被分手」！小王公審人妻：床上功夫真厲害…下場慘

4生肖從現在一路旺到年底！事業強勢翻轉…升職加薪、好運漲勢擋不住

參加高考不會寫…超扯獸醫師偷帶手機Google查解答！作弊禁考、觸1重罪

