房仲副店長「出軌激戰女業務」慘了！1週上床6次 妻子崩潰提告

雖婚內通姦在我國已非犯罪行為，但若因一己私慾破壞他人婚姻、明知不可為而為之，恐怕仍將於法庭判決留下不名譽紀錄。台南地院近期就接獲1案，原告翁女指控「小三」蔡女，明知於東森房屋金華店擔任副店長的紀男，與原告為夫妻關係，竟仍曖昧對話、互表情意、相互性暗示、住家獨居共處、甚至性行為；法院審酌對話紀錄，發現「妳剛剛明明有高潮」、「人家一週3次，你一週6次」等露骨詞句，最終判翁女獲賠20萬台幣。

法院首先查明，紀男、翁女目前仍有婚姻關係，兩人2021年結婚後，至今育有2名未成年子女，出軌行為發生時，婚姻關係仍存續。另，原告翁女主張，擔任副店長的紀男，與店內擔任銷售開發員的蔡女，發生肉體親密關係，已逾越一般異性普通朋友間正當社交之行為，並提出被告與紀名澤line對話截圖及錄音光碟為證據。

判決書提到，兩人曖昧對話內容包括，「是你喜歡我，還是我喜歡你」、「放不了手，看到你喜歡也不會減少」、「…我只會越愛越多啊」、「你現在知道我有喜歡你了」、「快去睡吧，愛你」、「愛你（傳送親臉貼圖）」、「我也想你啊」等內容；上述詞句讓翁女看到後怒不可遏，認為兩人顯然互相表露愛意、而非一般異性普通朋友間談話應有之內容。

更扯的是，判決書續指，被告還與紀名澤互傳「回家吃好吃的小豬沛沛」、「因為還可以玩你啊」、「那我只好等等回去給你吃了」、「突然好想小弟弟，竟然不是想紀名澤」、「你看，愛愛就可以和好的，只有小沛寶貝吧」、「明天要先做什麼？做愛」、「小弟弟會想我」、「一個禮拜不能愛愛」等內容，均影射或敘及有關性行為、性器官之隱私、親密對話；故法院判定，破壞婚姻嚴重性屬實重大，原告主張其配偶權受有侵害之事實，足堪可採。

另，紀男與蔡女之間，還有更多涉及「房事」的對話內容，判決書提到，如「人家是一週3次，你一週6次，性福的小沛」、「我每天跟小弟弟黏在一起的時間比跟你還長」、「你剛剛明明有高潮」、「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」、「我是沒有想到，會從有喜歡變成很喜歡」等句，讓原告翁女更加確信，兩人之間有多次性行為。

法院表示，查原告翁女教育程度為高職畢業、目前在東森房屋擔任秘書，月薪約2萬8000元，育有2名未成年子女，名下無其他財產；被告蔡女的教育程度則為五專畢業，現改為在藥局工作，每月薪資約3萬1000元至3萬3000元，名下有房屋、土地各1筆、汽車1輛、股票投資2筆等情；並斟酌被告明知原告與紀男婚姻關係存續中，仍持續侵害原告配偶權、行為次數、態樣等，認定原告請求被告賠償之精神慰撫金應以20萬元為適當。

綜上所述，台南地院最終判被告應賠償翁女20萬台幣，全案仍可上訴。

