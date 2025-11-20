房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰

社會中心／綜合報導

台南知名房仲品牌旗下店家，一名男副店長傳出偷吃女業務小三。2人曖昧對話被擔任秘書的妻子發現後，她崩潰提告，向小三求償百萬元。如今法院判決書曝光，也讓偷吃男女的私密對話，如「人家是1週3次，你1週6次」等內容曝光。法院審理後，判決小三應賠償20萬元，可上訴。

根據判決書資料顯示，妻子小薰（化名）與某知名房仲公司的男副店長大雄（化名）為夫妻。小薰指控小三阿蓮（化名）明知男方已婚，仍私下搞曖昧、互表情意，雙方並在男方住處共處並發生肉體親密關係，已逾越正當社交範圍。因此，小薰憤而向小三求償100萬元。



女業務開心傳訊對已婚副店長說「人家是一週三次，你一週六次」，被男方妻子發現後憤而提告。（示意圖／翻攝Pexels）判決書出爐後，副店長與小三的鹹濕對話也隨之曝光，兩人在通訊軟體中談及「你就多喜歡我一點唄」、「如果你要睡就去你家」、「那我只能吃你？」、「那我只好等等回去給你吃了」、「人家是一週三次，你一週六次」。法官審理後，判小三阿蓮應賠償正宮小薰精神慰撫金20萬元，逾此金額即無理由，應予駁回；全案可上訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

