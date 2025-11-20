房仲副店長2寶爸激戰女業務！「1週6次」她甜喊：小弟弟會想我

台南連鎖房仲業副店長出軌同店女銷售開發員。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！台南一名在連鎖房仲業擔任副店長的男子阿超（化名）跟同店銷售開發員小容（化名）發生婚外情，兩人還狂傳露骨訊息，包含「妳剛剛明明有高潮」、「你把小弟弟都給我了」、「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」等語。被正宮發現後小昀發現之後，一狀告上法院，向小容求償100萬元。法院審酌證據後指出，盼小容應該賠償小昀20萬元，可上訴。

判決書指出，阿超、小昀在110年9月結婚，婚後育有2名未成年子女，阿超在知名連鎖房仲業擔任副店長，小容則是同店銷售開發員，正宮小昀發現阿超、小容之間有傳送曖昧露骨訊息，包含「是你喜歡我，還是我喜歡你」、「小弟弟會想我」、「一個禮拜不能愛愛」、「妳剛剛明明有高潮」、「一週六次性福」、「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」等語，並錄下阿超、小容性愛的喘息聲，認為兩人有婚外情，因此小昀一狀將小容告上法院，求償100萬元。

廣告 廣告

對此，小容辯稱，小昀提出的對話內容，雖然有涉及性行為，但僅此於交談，不能認定兩人確實有發生性行為。此外，這些對話截圖內容是違法翻拍隱私，構成刑事犯罪，應該不具備證據能力。另外，小昀提出的「喘息聲」錄音，無法判斷當人為何人，因此小昀主張配偶權受侵害，應為無理由。

法官審酌證據後指出，從對話中可以發現，小容對於阿超已婚的事實有所了解，並且兩人的對話明顯逾越一般異性朋友交往分際，其中包含曖昧對話、性暗示對話、在家獨居共處、性行為邀約等語。另關於小容聲稱的證據不具合法性，法官認為，夫妻間忠誠度義務高度隱密、蒐證困難，且截圖並不是以暴力方式取得，仍屬合法證據，可以當作審判依據。最終，法官判小容須賠償20萬元，小昀主張到賠償金過高予以駁回，全案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

刺殺安倍晉三…山上徹也曾守兄遺體淚崩「都我錯」 妹：我們家被邪教摧毀

保溫杯泡「1物」突爆炸！砸進牆壁畫面曝光 專家：1舉動是大忌

雲霄飛車突脫軌釀1死！女遊客慘「跌落20英尺」 遊樂園拒絕賠償