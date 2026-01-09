房仲實驗門市 服務開啟新紀元

房仲服務模式開啟新紀元！信義房屋於內湖推出「實驗門市」，嘗試以更貼近生活的方式，建立與在地居民的連結。信義房屋轉型辦公室協理張雅翕表示，過去在人脈經營與社區互動上，多半是走進社區、到外面辦活動，但從前年12月到去年12月這一年間，策略逐漸轉變，開始與異業及在地團體合作，並把活動地點拉回門市本身。迎接新的一年，將著重與在地團體合作，活動地點不限於店頭。

張雅翕指出，內湖並非都是新大樓，老舊華廈、公寓與透天占有蠻大比重，一般人走進房仲店頭時，往往會有壓力，認為有買賣需求的人才會進去，因此一開始確實是一項挑戰。為了降低民眾的心理門檻，實驗店在空間上做了相當大的改變，採取較為透明、開放的設計，整體空間中，將近三分之一是規劃給住戶使用，而非單純作為業務銷售場域。

這樣的調整也反映在實際成效上。張雅翕表示，實驗店的來客組數成長相當顯著，較一般傳統店頭多出7倍以上，顯示當門市不再只是交易場所，而是社區可以走進來的空間，自然能吸引更多人流。

實驗店內設有「想享時光」共享場域，希望讓民眾有時候可以停下來、稍微休息一下，讓生活與工作取得更好的平衡。民眾來到這裡，可以借用裝修工具，也可以坐下來喝咖啡，甚至免費借用空間辦活動。像是一些老舊華廈社區要開管委會卻沒有合適場地，就會到實驗店使用空間。

在活動內容上，實驗店與異業或在地團體合作。近期信義居家及王道銀行便合辦活動，分享生活金融議題，因為區內有不少退休族群，關心理財規劃，這議題正好符合需求；去年實驗店也與黑嘉嘉圍棋內湖分校合作，借用圍棋機器人，讓孩子與機器人下圍棋，並由講師說明基本概念，活動結束後仍開放孩子繼續使用一段時間，由於活動引發相當大的回響，今年將再度舉辦，不過對象由孩子轉為長輩。

張雅翕透露，今年仍會持續與在地團體合作，例如一月底與「島內散步」舉辦內湖的公園生態導覽，活動地點將不侷限在實驗店內。