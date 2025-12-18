房仲摘下文學獎 信義房屋楊宥翔以《小滿》寫出人生「剛剛好」
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
誰能想到文學獎竟也能是房仲業務的舞台？信義房屋土城金城店專員楊宥翔，以詩作《小滿》獲得第 21 屆林榮三文學獎新詩組二獎。從客戶的一則 LINE 動態開始，他把節氣「小滿」化成一段人生刻度，也讓外界看見業務以外、更為多元的房仲身影。
《小滿》以農事節律入詩，描寫稻秧、穀雨、芫荽田，也寫一隻名為「小滿」的小狗。生活景象與季節意象交錯，節氣與生命並置，讀來輕緩卻深長。評審指出，作品以普遍題材寫出新意，動植物結構巧妙穿插，「讀來舒服，又別有意味」。
楊宥翔說，靈感起於整理客戶名單時，看見一位久未聯絡買方動態分享「小滿」。他才意識到自己對這個節氣十分陌生，進而查資料才發現，「小滿」象徵「未滿、但漸近圓滿」的狀態。「我們填問卷的量表都是『非常不滿意』到『非常滿意』，但人生怎麼可能只有五個刻度？」他笑說，「小滿」是一種更細緻、更貼近真實的情緒層次，「有一點滿意，但還沒滿到極致，那就是小滿。」
楊宥翔自高中開始投稿，近二十年持續文學創作，曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎等肯定。林榮三文學獎對他而言，是創作路上的重要里程碑。「這個獎難度最高，本來完全沒想到會得名。」
作為房仲，他坦言業務節奏快、有壓力，但仍努力找出與寫作共存的方式。「如果寫作變成 KPI，我反而寫不出來。」他笑說，工作之餘的閒暇時間，是他最重要的創作窗口，也是他面對生活的一種調整。
信義房屋彈性福利則成了意外的助力。公司提供每位員工每年一萬元「信福幣」用於學習與生活選擇，買書自然被他列為必須。「有一萬塊可以買書耶！」他語帶興奮地說，這筆經費讓他能安心擴充書架，除了文學作品，還有植物圖鑑、《台灣菜的文化史》等，廣泛的閱讀拓增了工作與創作的視野。
回到業務現場，「文青濾鏡」反而成了楊宥翔的獨特優勢。他喜歡觀察客戶書架，從書名延伸對話，也從客戶選書讀懂他們的習性。曾有一位藝術家客戶，書架上放著一本台灣已故作家的小說，楊宥翔不但認得作者，也讀過相關內容，讓客戶驚訝房仲竟會涉獵此類主題，兩人因此拉近距離，最後順利成交。
許多人印象中的文青喜歡造訪咖啡廳，楊宥翔也不例外。他習慣在一家咖啡店整理客戶資料、聯繫客戶，咖啡店老闆觀察他半年，覺得「不像典型業務」，最後竟房子委託給他銷售，並圓滿成交。
「人與人之間的共通點，常常決定信任感。」楊宥翔說，閱讀讓他在面對客戶需求時，更能快速吸收資訊、整理脈絡，「業務工作是人的產業，表達細緻，客戶就會覺得專業。」加入房仲業十餘年，他形容自己業績「普通、偶有佳績」，卻因此能在穩定節奏中兼顧興趣。
白天專注房仲工作，晚上回到文字的世界，楊宥翔讓兩種身份彼此支撐。「我希望自己是一個做事穩健、值得信賴的業務。寫作則像是一條陪伴我的支線，讓我更能理解人、理解世界，也讓我在本業服務時更細膩。能在這份工作裡保持穩定、持續進步，同時保有喜歡的事，就是我心中的小滿。」
更多FTNN新聞網報導
台灣房仲業首度獲獎 信義房屋獲 IDC 未來企業大獎榮耀
居住氛圍、機能優 北市榮星花園生活圈詢問度增
北市斯文整宅二期公辦都更案簽約 商圈翻新發展潛力受矚目
其他人也在看
雙寶媽到金仲獎房仲 信義房屋林勻媛留停復職更懂客戶的心
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導為了兩個年幼的子女，信義房屋七期市府店專案經理林勻媛育嬰留停4年，歷經這段職涯空白，剛復職時又正值新冠疫情爆發，整整7...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
把家放大成幸福的形狀！開闊自由的現代風大宅，包容三代同堂的舒適提案
三代同堂的生活，是溫度、互動與包容的交織。屋主希望 56.7 坪的居所，不僅能保有寬敞舒適的公共空間，也能為每位成員打造屬於自己的安穩角落。隱此以「開放中的平衡」為核心，細緻地照顧三代家人同住生活中所需要的隱私與獨立性。設計家 ・ 22 小時前 ・ 1
工信「關禁閉」列管首日重挫逾5% 分析師：交易限制衝擊買氣
營造股工信（5521）今（18）日起「關禁閉」遭列為處置股，股價隨即出現明顯賣壓，盤中跌幅一度超過5%。啟發投顧分析師丁彥鈞表示，先前快速上漲出現超漲現象，在進入處置股後出現回檔，處置機制使短線買氣明顯受到衝擊。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 2
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 100
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 102
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 7
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝
味全龍隊18日證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 21
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 25
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 7
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 23 小時前 ・ 126