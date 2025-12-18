房仲摘下文學獎 信義房屋楊宥翔以《小滿》寫出人生「剛剛好」
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
誰能想到文學獎竟也能是房仲業務的舞台？信義房屋土城金城店專員楊宥翔，以詩作《小滿》獲得第 21 屆林榮三文學獎新詩組二獎。從客戶的一則 LINE 動態開始，他把節氣「小滿」化成一段人生刻度，也讓外界看見業務以外、更為多元的房仲身影。
《小滿》以農事節律入詩，描寫稻秧、穀雨、芫荽田，也寫一隻名為「小滿」的小狗。生活景象與季節意象交錯，節氣與生命並置，讀來輕緩卻深長。評審指出，作品以普遍題材寫出新意，動植物結構巧妙穿插，「讀來舒服，又別有意味」。
楊宥翔說，靈感起於整理客戶名單時，看見一位久未聯絡買方動態分享「小滿」。他才意識到自己對這個節氣十分陌生，進而查資料才發現，「小滿」象徵「未滿、但漸近圓滿」的狀態。「我們填問卷的量表都是『非常不滿意』到『非常滿意』，但人生怎麼可能只有五個刻度？」他笑說，「小滿」是一種更細緻、更貼近真實的情緒層次，「有一點滿意，但還沒滿到極致，那就是小滿。」
楊宥翔自高中開始投稿，近二十年持續文學創作，曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎等肯定。林榮三文學獎對他而言，是創作路上的重要里程碑。「這個獎難度最高，本來完全沒想到會得名。」
作為房仲，他坦言業務節奏快、有壓力，但仍努力找出與寫作共存的方式。「如果寫作變成 KPI，我反而寫不出來。」他笑說，工作之餘的閒暇時間，是他最重要的創作窗口，也是他面對生活的一種調整。
信義房屋彈性福利則成了意外的助力。公司提供每位員工每年一萬元「信福幣」用於學習與生活選擇，買書自然被他列為必須。「有一萬塊可以買書耶！」他語帶興奮地說，這筆經費讓他能安心擴充書架，除了文學作品，還有植物圖鑑、《台灣菜的文化史》等，廣泛的閱讀拓增了工作與創作的視野。
回到業務現場，「文青濾鏡」反而成了楊宥翔的獨特優勢。他喜歡觀察客戶書架，從書名延伸對話，也從客戶選書讀懂他們的習性。曾有一位藝術家客戶，書架上放著一本台灣已故作家的小說，楊宥翔不但認得作者，也讀過相關內容，讓客戶驚訝房仲竟會涉獵此類主題，兩人因此拉近距離，最後順利成交。
許多人印象中的文青喜歡造訪咖啡廳，楊宥翔也不例外。他習慣在一家咖啡店整理客戶資料、聯繫客戶，咖啡店老闆觀察他半年，覺得「不像典型業務」，最後竟房子委託給他銷售，並圓滿成交。
「人與人之間的共通點，常常決定信任感。」楊宥翔說，閱讀讓他在面對客戶需求時，更能快速吸收資訊、整理脈絡，「業務工作是人的產業，表達細緻，客戶就會覺得專業。」加入房仲業十餘年，他形容自己業績「普通、偶有佳績」，卻因此能在穩定節奏中兼顧興趣。
白天專注房仲工作，晚上回到文字的世界，楊宥翔讓兩種身份彼此支撐。「我希望自己是一個做事穩健、值得信賴的業務。寫作則像是一條陪伴我的支線，讓我更能理解人、理解世界，也讓我在本業服務時更細膩。能在這份工作裡保持穩定、持續進步，同時保有喜歡的事，就是我心中的小滿。」
更多FTNN新聞網報導
北市斯文整宅二期公辦都更案簽約 商圈翻新發展潛力受矚目
雙寶媽到金仲獎房仲 信義房屋林勻媛留停復職更懂客戶的心
展「先義後利」精神 信義房屋永康勝利店成社區的好厝邊
其他人也在看
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 54
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 14 小時前 ・ 50
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 21
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 7
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 208
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 22
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 31
WBC》瘋搶！東京預賽門票開賣！售票網站陷入擁塞 等候人數高達47萬人
明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽門票，今天由「Lawson Ticket」進行先行「先到先得」售票，日本時間上午10時正式開賣。由於大量球迷同時湧入，售票網站一度陷入擁塞。開賣30分鐘後，畫面顯示「等候人數達47萬人」。TSNA ・ 1 小時前 ・ 1
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 152
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 80
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 543