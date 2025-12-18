房仲摘下文學獎 信義房屋楊宥翔以《小滿》寫出人生「剛剛好」

▲信義房屋土城金城店專員楊宥翔說，「小滿」是一種更細緻、更貼近真實的情緒層次，「有一點滿意，但還沒滿到極致，那就是小滿。」

【記者 洪美滿／台北 報導】誰能想到文學獎竟也能是房仲業務的舞台？信義房屋土城金城店專員楊宥翔，以詩作《小滿》獲得第 21 屆林榮三文學獎新詩組二獎。從客戶的一則 LINE 動態開始，他把節氣「小滿」化成一段人生刻度，也讓外界看見業務以外、更為多元的房仲身影。

《小滿》以農事節律入詩，描寫稻秧、穀雨、芫荽田，也寫一隻名為「小滿」的小狗。生活景象與季節意象交錯，節氣與生命並置，讀來輕緩卻深長。評審指出，作品以普遍題材寫出新意，動植物結構巧妙穿插，「讀來舒服，又別有意味」。

楊宥翔說，靈感起於整理客戶名單時，看見一位久未聯絡買方動態分享「小滿」。他才意識到自己對這個節氣十分陌生，進而查資料才發現，「小滿」象徵「未滿、但漸近圓滿」的狀態。「我們填問卷的量表都是『非常不滿意』到『非常滿意』，但人生怎麼可能只有五個刻度？」他笑說，「小滿」是一種更細緻、更貼近真實的情緒層次，「有一點滿意，但還沒滿到極致，那就是小滿。」

楊宥翔自高中開始投稿，近二十年持續文學創作，曾獲台積電青年學生文學獎、全國學生文學獎等肯定。林榮三文學獎對他而言，是創作路上的重要里程碑。「這個獎難度最高，本來完全沒想到會得名。」

作為房仲，他坦言業務節奏快、有壓力，但仍努力找出與寫作共存的方式。「如果寫作變成 KPI，我反而寫不出來。」他笑說，工作之餘的閒暇時間，是他最重要的創作窗口，也是他面對生活的一種調整。

信義房屋彈性福利則成了意外的助力。公司提供每位員工每年一萬元「信福幣」用於學習與生活選擇，買書自然被他列為必須。「有一萬塊可以買書耶！」他語帶興奮地說，這筆經費讓他能安心擴充書架，除了文學作品，還有植物圖鑑、《台灣菜的文化史》等，廣泛的閱讀拓增了工作與創作的視野。

回到業務現場，「文青濾鏡」反而成了楊宥翔的獨特優勢。他喜歡觀察客戶書架，從書名延伸對話，也從客戶選書讀懂他們的習性。曾有一位藝術家客戶，書架上放著一本台灣已故作家的小說，楊宥翔不但認得作者，也讀過相關內容，讓客戶驚訝房仲竟會涉獵此類主題，兩人因此拉近距離，最後順利成交。

許多人印象中的文青喜歡造訪咖啡廳，楊宥翔也不例外。他習慣在一家咖啡店整理客戶資料、聯繫客戶，咖啡店老闆觀察他半年，覺得「不像典型業務」，最後竟房子委託給他銷售，並圓滿成交。

「人與人之間的共通點，常常決定信任感。」楊宥翔說，閱讀讓他在面對客戶需求時，更能快速吸收資訊、整理脈絡，「業務工作是人的產業，表達細緻，客戶就會覺得專業。」加入房仲業十餘年，他形容自己業績「普通、偶有佳績」，卻因此能在穩定節奏中兼顧興趣。

白天專注房仲工作，晚上回到文字的世界，楊宥翔讓兩種身份彼此支撐。「我希望自己是一個做事穩健、值得信賴的業務。寫作則像是一條陪伴我的支線，讓我更能理解人、理解世界，也讓我在本業服務時更細膩。能在這份工作裡保持穩定、持續進步，同時保有喜歡的事，就是我心中的小滿。」（照片記者洪美滿翻攝）