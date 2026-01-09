房仲擴張創七年新低！人數終結30季連漲 展店意願已降至冰點

去年第3季全台房仲人員增幅僅0.1%，創下2019年的新低；不動產經紀人人數，首度終結連續30季的正成長。李政龍攝



房市買氣進入寒冬，第一線從業人員最有感！房仲業者觀察內政部最新統計，去年第3季全台房仲人員增幅僅0.1%，創下2019年的新低；更具指標意義的是，法規要求門市必備的「不動產經紀人」人數，首度終結自2018年以來、連續30季的正成長，正式出現衰退。專家指出，房仲業已進入嚴酷的盤整期，過去靠擴張門市的「人海戰術」正式告終，產業轉向專業化競爭的「淘汰賽」。

綜觀統計，去年第3季不動產經紀人、營業員共達7萬7470人，為歷史有統計以來新高，但如與上一季相比，季增幅僅0.1%，是自2019年房市起飛以來最低的成長歷。

廣告 廣告

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，不動產從業人員的多寡可視為「房市溫度計」，綜觀歷年，房仲人數成長力道的最高點落在2013年，當時為房市高點，下半年人員數季增幅更來到4%至5%；至於近期人員增幅的最高在2022年，受惠於疫情後房市多頭，第3季單季就增加2576位不動產經紀人與營業員，增幅4.2%；而近期增幅創下新低，顯示第一線業者受市場降溫影響加劇。

數據顯示，經紀人人數去年第3季僅剩1萬1875人，較去年第2季減少12人，也中止連續30季的正成長紀錄。賴志昶指出，經紀人人數自2018年起，受惠房市多頭，長達30季都呈現正成長，即便疫情期間也未見衰退，如今首度出現負成長，頗具指標意義，因內政部法規規定，每家房仲門市均需配置不動產經紀人，經紀人人數出現衰退，意味著業者展店意願極低，是房市景氣下行的重要指標。

根據統計，去年第3季全台房仲與前一季相比僅增加62人，其中，產業重要指標的不動產經紀人人數，終結連續30季的正成長紀錄。住商機構提供

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，央行信用管制與銀行滿水位問題，如「緊箍咒」限縮交易動能，而當成交量無法支撐龐大從業人口，房仲產業級會加速啟動「淘汰賽」，隨著市場回歸冷靜，業者對擴張版圖持續保守，若買氣持續低迷，意味著房仲產業將產生質變，未來隨著交易難度大增，業者不再追求「人海戰術」，更講求專業與服務深度，強者恆強現象將加劇。

更多太報報導

資金回防雙北！北市大樓均價大漲逾1成 全台房市呈「大樓熱、公寓冷」

明燈變冥燈？全台園區宅陷盤整 「這地區」靠利多逆勢漲4成

房貸利率飆至2.44%！買千萬宅自備多20萬 年收「這區間」成銀行最愛