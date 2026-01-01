房仲曝去年收入破420萬「高興不起來」！大票人看傻眼

央行推出第七波信用管制，2025年房市交易量降低。近日有房仲在網路發文透露，他2025年收入420萬，但自己高興不起來，除了對房市前景感到悲觀，他還稱自己存不到錢。然而文章曝光後，不少網友卻直言，「420萬是普通人5-10倍的年薪」、「420萬很爽了，到底？」

該名房仲在Dcard發文表示，今年有幾個月業績不錯，單月拿到70、80萬的佣金，剛剛總結今年的工作收入有420萬元。他接著表示，但覺得壓力相當大，明年要維持這個業績需要很努力和運氣，而且對於之後的前景是偏悲觀的，覺得未來可能會越賺越少。

這名房仲稱，自己年收雖有420萬元，但是單薪家庭，已經40歲了，一個人要支出房貸、孝親費、生活費、子女教育費，能存下來的錢不多。他最後嘆道，「以前在別的工作收入少很多，沒錢也不懂投資。是今年才開始投資，碰到有些客戶被動收入都一兩百萬元，我的420萬元是拼死拼活才有的。」

該文曝光後引發熱議，多數網友沒辦法跟他共情，稱「年收420萬都在擔心，我這個年收100萬的怎麼辦」、「年薪50萬有50萬的活法，年薪420萬也有420萬的活法，420萬已經是社會上大多數人達不到的目標了，這樣你都覺得很累的話，應該要好好檢討自己」、「又不是忙了一年才42萬」、「要不去問問，拼死拼活才年薪中位數的，都怎樣生活」。

不過也有人認同他的想法，「在房仲業，420萬真的不多」、「收入無法cover支出的焦慮，只有經歷過的才懂」、「房產景氣不好的情況能賺到420萬，也真是個高手，很厲害了」。

