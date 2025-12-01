房仲業者被情侶誘拐看房「殘忍殺害」 男友也遭槍擊重傷
美國明尼蘇達州先前發生一起震驚全國的綁架與謀殺案件，一名房仲業者被一對情侶誘騙看房，遭兩人謀殺。而在事發近六年後，亨內平郡陪審團近日裁定40歲的林登·阿基姆·威金斯（Lynden Akeem Wiggins）多項罪名成立，包括協助與教唆一級謀殺、協助與教唆綁架致死等指控，被判處終身監禁不得假釋。
根據外媒的報導，28歲的房仲業者鮑格（Monique Baugh）於2019年12月31日被一對情侶誘騙前往明尼蘇達州楓樹林市的一處住宅進行看房。檢方指出，威金斯與其當時的女友艾爾莎·塞古拉（Elsa Segura）策劃假看房，由塞古拉負責安排，誘使鮑格單獨前往。
鮑格抵達後，立即遭到兩名男子伏擊、綁架，被強行塞進一輛卡車後座。當晚她的遺體在一條小巷內被發現，鮑格雙手遭膠帶綑綁，並身中多槍。而綁匪在殺害鮑格後，隨後駕駛卡車前往她男友的住處，並向該男子開槍射擊。男友雖身受重傷但倖存，他向警方表示雖未清楚看到襲擊者，但認為威金斯「可能會是傷害他的人」。
威金斯於2021年首次被判有罪，但明尼蘇達州最高法院在2024年裁定陪審團指示不當，撤銷原判並下令重審。第二次重審後，陪審團近日再次裁定威金斯所有重大罪名成立，其罪項包括協助與教唆一級謀殺、協助與教唆綁架致死等。
此外，多名共犯已於前幾年定罪，塞德里克·貝里（Cedric Berry）與貝裡·戴維斯（Berry Davis）於2021年被判協助與教唆預謀一級謀殺、未遂謀殺與綁架等罪，兩人均獲判終身監禁不得假釋。艾爾莎·塞古拉（Elsa Segura）則在2024年承認綁架罪，意圖造成嚴重身體傷害，被判20年有期徒刑。
亨內平郡檢察官瑪麗·莫里亞蒂（Mary Moriarty）表示，鮑格的家屬「等待了近六年，終於看到所有涉案人員受到法律制裁」。她強調威金斯在案件中扮演核心角色，並感謝陪審團與檢察團隊的努力。儘管第二次審判再次裁定罪名成立，威金斯的律師團隊仍在原定宣判當日提出重審動議，要求第三次審判，而法院尚未就此作出決定。
