房仲涉毒駕高架橋追撞！車內藏「喪屍煙彈」 疑想丟包被逮

疑似毒駕失控的房仲在台北市建國高架橋造成追撞事故，導致兩人受傷送醫。這名58歲邱姓房仲從宜蘭開車返回淡水途中，突然高速衝撞前方紅色轎車，造成該車右後方嚴重變形，輪胎幾乎脫落。警方到場處理時發現車內散落喪屍煙彈，當肇事駕駛試圖丟包毒品證據時被警方當場制止並逮捕。車上還搜出依托咪酯煙彈、吸食器及海洛因分裝工具，肇事者有毒品前科。

房仲涉嫌毒駕，在建國高架橋失控追撞，疑似想丟包毒品被識破。 (圖／TVBS)

事故發生在台北市建國高架橋往北民權東路匝道口。當時紅色轎車正常行駛，與後方車輛保持安全距離，卻突然被一輛黑色轎車高速撞上，撞擊時還冒出火花，顯示衝擊力道相當強大。幸運的是，被撞車輛內的人員雖然受傷，但都沒有生命危險。

廣告 廣告

警方獲報趕到現場後，立即注意到邱姓駕駛的可疑行為。這名58歲房仲看到警察到場後顯得心虛，試圖隱藏一支電子煙。警方發現這支電子煙內裝的是毒煙油，懷疑他是在毒駕狀態下造成事故。警方當場逮捕了這名房仲，並告知他有保持緘默的權利。

建國派出所副所長謝鈺芬表示，車上兩名乘客因這起事故多處擦挫傷，已送醫治療。邱姓房仲過去就有毒品前科，這次涉嫌毒駕上路造成無辜駕駛受傷住院。全案依涉嫌毒品危害防治條例及公共危險罪移送台北地檢署偵辦，警方也將持續追查毒品來源。

這起事件再次凸顯毒駕的嚴重危害，不僅威脅駕駛自身安全，更可能傷及無辜路人。相關單位提醒民眾，切勿在藥物或毒品影響下駕車，以免釀成無法挽回的悲劇。

更多 TVBS 報導

毒犯拒檢加速逃逸！逮捕後「搜出兩把折疊刀」 通緝身分也曝光

又是毒駕！吸喪屍煙彈「撞斷消防栓」水柱狂流成噴泉

天道盟毒鴛鴦「住家變製毒廠」！毒品藏烘衣機 警攻堅畫面曝

毒駕撞死單車男 駕駛送醫稱上廁所 警到前「落跑」

