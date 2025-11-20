房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦

（記者張芸瑄／台南報導）台南地方法院近日審理一樁侵害配偶權紛爭。判決指出，一名女子阿玲（化名）遭控明知男方已有婚姻，仍與其往來曖昧，對話內容多次涉及性暗示與獨處情事。法院最終判決阿玲須賠償正宮精神慰撫金20萬元，全案仍可上訴。

判決內容顯示，原告與丈夫於2021年結婚，育有兩名未成年子女，婚姻關係目前仍存續。男方在一間房仲公司任副店長，阿玲則任同店銷售開發員。原告向法院提交多則通訊軟體對話截圖及錄音，內容呈現雙方互稱情話、交換露骨字句，包含「愛你」、「一周六次性福」、「妳剛剛明明有高潮」等語，文字中涉及私密器官與性行為，被認為超出一般同事間及普通友人所能接受的互動界線。

示意圖／台南地方法院近日審理一樁侵害配偶權紛爭。（擷取自 免費圖庫freepik）

法院調查後認為，從截圖中可見雙方多次提到見面與曖昧情節，亦提及男方曾到阿玲住處共處。判決指出，阿玲並未否認男方已婚事實，仍持續與其進行高度親密的對話與互動，顯示行為已逾越一般社交分寸。至於是否發生實際性行為，由於錄音內容無法辨識人物、地點與時間，加上阿玲否認，法院並未將此部分列為認定依據；然而，雙方的親密往來仍構成對原告配偶權的侵害，對其精神造成明顯損害。

針對被告主張截圖為非法取得、應予排除的意見，法院則指出，配偶間的忠誠義務具有高度隱密性，正宮蒐證原本即不容易，而本案截圖並無強制或脅迫情形，仍屬合法蒐證範圍，可予採信作為審判資料。

綜合雙方身分狀況、原告精神受創程度及阿玲知情仍與男方往來的行為，法院認定請求賠償具有基礎，最終裁定精神慰撫金為20萬元。至於原告聲請的100萬元部分，法院認為金額偏高，未予准許。

