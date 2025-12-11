房仲狂打206通電話恐嚇柯建銘遭起訴…另男威脅「入塔」引500警駐卻沒事

社會中心／台北報導

民進黨籍立委柯建銘今年初收到手寫恐嚇信，揚言要對柯建銘全家不利。（圖／資料照）

民進黨籍立委柯建銘今年初收到手寫恐嚇信，揚言要對柯建銘全家不利，另多名民進黨民代也接到郵件；對此，檢警不敢大意，雖過濾IP、郵局始終追不出身分，卻意外查出一名陳姓房仲，自從去年起，分階段密集撥了206通電話到柯建銘手機。台北地檢署今（11）日依違法利用個資、強制等罪將陳男起訴。

立法院長韓國瑜今年2月6日召開黨團協商，討論「第11屆第3會期開議日」及行政院對「公職人員選舉罷免法部分條文」第76條、第79條、第80條及第83條修正案的覆議案相關事宜。不過，協商過程中，民進黨團總召柯建銘提到自己遭人恐嚇，稱有人揚言暗殺他全家。

多名綠營立委聽聞隨即表示，也收到標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」的電子郵件，內容列出柯建銘家人名單以及暗殺方式、時間等，柯建銘服務處也收到恐嚇信嗆聲「你的告別式我會參加。」

柯建銘因此提告，刑事局也馬上受理案件，同時調查柯建銘所提供遭威脅的相關情況，包括有不明人士密集撥打行動電話騷擾，還有另一人致電到辦公室恐嚇，「要送柯建銘入塔，趕快派500名警員駐守在柯建銘先前在新竹牙醫執業地點」等，並追查可疑的網路IP。

然而，由於有些是立委服務處收到實體恐嚇信，有些則是電子郵件恐嚇信，經分別採證鑑識後，發現恐嚇的電子郵件發信IP位於境外，至於紙本郵戳雖是新北市，在調閱可能投遞信件郵筒的監視器、勘查同款信紙及信封販售地點，以及進行筆跡鑑定後，都無法確認嫌疑人身分，但之後查出一名台南的陳姓房地產業者（51歲）曾打給上百通的騷掃電話。

起訴書指出，陳男以不詳管道取得立委通訊錄，進而得知柯建銘的3個手機門號後，於去年7月16日上午5時47分至今年3月14日下午14時48分，以不知情的母親及姊姊的手機，分別打了57通、83通、11通電話至柯建銘持有的3個門號，已嚴重干擾柯建銘生活及使用手機自由。

警方獲報後，於今年3月22日、4月8日約談陳男製作筆錄，但陳男仍不當一回事，繼續在今年5月15日下午16時39分至6月6日凌晨3時11分，以母親電話打38通電話，又於今年6月4日凌晨1時22分，再以母親電話打17通電話騷擾柯建銘，全案共計撥打206通。檢察官認為，陳男涉嫌違法利用個資，依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴陳男。

至於另名陳姓男子於今年2月19日晚間22時許，打電話到柯建銘立院辦公室，並對接聽電話的柯建銘戴姓助理稱，要送柯建銘「入塔」、「趕快派幾百個警員駐守柯建銘過去在新竹牙醫執業的地方」，被控涉嫌恐嚇罪；不過，檢察官認為話語通篇無明顯具體惡害通知或其他疑似恐嚇言行，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

