房仲王者再下一城 永慶房屋新莊店開幕 業務新人首年收入保障72萬

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【記者張嘉誠／綜合報導】

新莊近年持續吸引人口移入，加上交通建設日益完善，以及副都心、頭前重劃區、塭仔圳等大型開發案持續推進，帶動區域居住需求穩定成長，更被房仲業者相中，新展店擴大服務能量。房仲第一品牌「永慶房屋」宣布，繼土城展店後，新莊新門店於6/2正式營運，穩健布局雙北版圖、持續朝向350店目標邁進。

永慶房屋穩占雙北市店數第一的房仲品牌，看好房市穩健發展，持續擴大版圖與人才招募，祭出「業務新人首年72萬元」保障方案，歡迎新鮮人與轉職人才投入挑戰「無上限收入」。

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圖：永慶房屋推動團隊合作與專業分工，讓夥伴各展所長，提升服務效率與成交機會。(圖/永慶房屋提供)

永慶再拓服務版圖 打造人才與企業雙贏

對於希望轉職、突破收入天花板，或追求百萬年薪機會的人才而言，永慶房屋不僅提供一份工作，更提供一條能夠持續成長與實現職涯目標的發展道路。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多人對業務工作仍存有收入不穩定、工時長、休假少等刻板印象，但永慶房屋透過制度設計，協助新人降低轉職風險，讓有企圖心的人才更安心投入房仲產業。

例如在收入方面，永慶房屋提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，保障期後仍有每月最低4萬元收入保障，每月底薪最高可達7.5萬元。在工作與生活平衡上，則有月排休最高10天及彈性工作8小時等制度，協助同仁兼顧收入發展與生活品質，打造更友善的工作環境。

圖：永慶房屋業務新人享首年72萬元收入保障，即使從零開始也能穩紮穩打。(圖/永慶房屋提供)

團隊合作+完整培訓 降低轉職門檻

「不用擔心剛入行什麼都不會，永慶房屋有完整的人才培育系統。」塗振宏表示，永慶提供360小時專業課程、證照輔導及實務訓練，並透過一對一師徒制，由資深前輩帶領新人熟悉市場、服務流程與交易實務。從客戶開發、帶看解說到簽約交屋，新人都能在實戰中逐步累積經驗，快速培養專業能力。他強調：「即使沒有房仲背景，也不用擔心。」

此外，永慶房屋看重團隊合作與專業分工文化，依據每位同仁的專長進行分工，讓擅長開發、帶看、議價或客戶經營的夥伴各司其職。因此新人不需獨自面對市場挑戰，只要在服務流程中有所貢獻，就有機會獲得相對應的業績與獎勵，降低房仲工作的入行門檻，也幫助轉職者更快累積實績與收入，朝百萬年薪目標邁進。

履歷量持續攀升 轉職族瞄準突破收入天花板

近年來也有越來越多來自餐飲、零售及服務業的人才選擇轉職房仲。因為許多人即使擁有優秀的服務能力與溝通技巧，但受限於原產業薪資結構，即使累積多年經驗，收入成長空間仍有限。因此具備明確升遷制度、完善培訓資源及高收入發展機會的房仲產業，成為最佳機會。