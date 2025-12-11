房仲男狂打206通電話騷擾柯建銘 違《個資法》、強制罪遭起訴

男子撥打206通電話騷擾柯建銘（圖）遭起訴。（資料畫面）

民進黨立委柯建銘近1年來遭人以電話騷擾，其中一名陳姓男子被控透過不明方式取得通訊資料，並以家人名義的門號多次撥打逾200通，台北地檢署今（11 日）依《個資法》與強制罪將他起訴；另名男子雖曾致電柯建銘辦公室，恐嚇「入塔」等語，但因內容欠缺具體威脅而遭檢方不起訴處分。

據檢警調查，從事房地產仲介的陳男，疑透過友人取得立法院第九屆立委通訊錄後，自2024年7月起，以母親及姊姊名下的電話多次撥打柯建銘手機，陳男曾於2025年2月到案接受警詢，但同年5月起仍持續撥打電話，累計共206通。檢方認為陳男行為已逾越一般聯繫範圍，嚴重干擾他人生活與使用手機的自由，因此今日依違反《個資法》及強制罪提起公訴。

廣告 廣告

另有一名男子曾致電柯建銘辦公室，談話內容包含「要送柯建銘入塔」等語，警方雖以恐嚇罪移送法辦，但檢方認定通話未達具體威脅程度，因此予以不起訴處分。

除電話騷擾外，柯建銘今年也曾收到署名不詳的恐嚇電子郵件與紙本信件，內容涉及家人，檢警追查IP與郵戳來源，但缺乏可辨識線索，尚無法鎖定嫌疑人，相關案件暫行簽結。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

涉綠營共諜案不認罪被判8年2月 何仁傑二審出庭喊冤：我沒有做過

偽造悠遊卡詐82萬僅分2萬！ 女高中生掏15萬求原諒

日媒《產經新聞》：中國展開外交戰 創造武力犯台「正當性」