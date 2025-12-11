房仲男狂call「206通電話」騷擾柯建銘！ 遭檢方依個資法、強制罪起訴

台北市 / 武廷融 綜合報導

檢警日前在調查不明人士寄給多位民進黨立委恐嚇信件，意外查出1名陳姓房地產仲介從去年起分階段密集撥了206通電話給民進黨團總召柯建銘。台北地檢署今(11)日依違法利用個資、強制等罪起訴這名陳姓男子。

這名在台南從事房地產仲介的陳姓男子，疑似透過友人取得第九屆立委通訊錄，並自2024年7月至今年3月，分別用母親、胞姊的手機，撥打57通、83通、11通電話至柯建銘持有的3個門號。

警方於今年3月、4月約談陳男製作筆錄，沒想到陳男繼續在今年5月用母親電話打給柯建銘，分別打了38通、17通，全案共計撥打206通。檢方則認為陳男涉嫌違法利用個資，嚴重干擾柯建銘的生活及使用個人手機的自由，依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴陳男。

另外還有一名陳姓男子在2025年2月19日打電話到柯建銘立法院辦公室，對接聽電話的助理稱要送柯建銘「入塔」、「叫兩三百名警力去那邊(柯建銘牙科診所)堵住啊，最起碼要警局去看好他，今晚至明晚」等言論，被依恐嚇罪移送法辦。不過檢察官認為通篇對話沒有明顯具體的惡害告知或其他恐嚇言行，不構成恐嚇罪，因此處分不起訴。

