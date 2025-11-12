房仲追求遭拒竟亮保險套挑釁！女同業提告 法院判刑2月並賠10萬元

記者陳佳鈴／彰化報導

男仲介自2022年6月起頻繁以通話及訊息聯繫女方，要求外出吃飯、單獨見面，某次他竟將保險套貼在手機背面亮給對方看，語帶暗示意圖不軌。（圖／Google Map）

彰化縣一名房仲男子長期對女同業展開糾纏式追求，頻繁打電話、傳訊息邀約見面、吃飯，遭拒後竟以檢舉威脅，更曾在超商見面時，當面拿出保險套挑釁。女子不堪其擾提告求償，彰化地方法院審理後，依跟蹤騷擾防制法判男方2月徒刑，得易科罰金，另須賠償女方精神慰撫金10萬元，全案可上訴。

根據判決書，兩人因業務往來結識，男仲介自2022年6月起頻繁以通話及訊息聯繫女方，要求外出吃飯、單獨見面，遭拒後語帶威脅表示「不答應就向公司檢舉」。某次他在超商與女方碰面時，竟將保險套貼在手機背面亮給對方看，語帶暗示意圖不軌，令女方當場驚慌不安。

廣告 廣告

女仲介事後蒐證提告，並提交錄音證據。男方雖承認多次邀約，但否認展示保險套或性暗示行為；法官認為，錄音內容明確顯示其言行具騷擾性，依《跟蹤騷擾防制法》裁定有罪。

另在民事部分，女方出示醫師診斷證明，指因長期受騷擾導致創傷後壓力症候群、焦慮及抑鬱，從2022年至2025年間共43個月無法正常工作，損失逾百萬元，並請求250萬元賠償。法院審酌後認定，雖有精神受創，但無法全數證明為男方行為所致，改判賠償10萬元。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

疑吸毒失控！賓士男一路逆向 直撞消防栓管線爆裂水柱噴天

危機還沒解除！15萬顆芬普尼毒蛋仍有「3萬顆散裝雞蛋」待追回

否認謀殺謝侑芯！黃明志延押 律師連說2次「堅持清白」

中台灣客運缺300司機 業者曝「常被拿手機偷拍投訴」找嘸人最大原因

