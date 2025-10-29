房仲靠AI求生存！帶看量暴跌 他曝「關鍵轉機點」熬過低迷期

限貸令持續，房市交易量仍低迷。（圖／TVBS）

房市低迷時期，房仲業者面臨嚴峻挑戰，帶看客戶數量驟減，成交量明顯下滑。房仲業者蘇源琪分享，他利用空檔時間學習AI對話技巧，提升專業能力以應對市場寒冬。根據調查，超過五成民眾認為現在房價持平，七成三民眾認為最佳購屋時機需等待1年以上。專家指出，在選擇性信用管制未鬆綁的情況下，房市交易量難以恢復活力，建商推案量也大幅縮減，降低成本成為建設業者的重要課題。

買氣低迷，房仲業嘆:最艱難一年。（圖／TVBS）

房仲業者蘇源琪表示，他利用AI對話協助釐清客戶可能購買的產品類型及潛在購買族群。從事房仲業7年的蘇源琪坦言，這是他首次遇到如此慘澹的市場狀況，帶看的客戶數量顯著減少，但他選擇積極面對，利用多出的空檔時間進修充實自己。蘇源琪強調，雖然市場低迷令人擔憂，但房仲業者應該保持沉穩心態，專注於當下能做好的事情，例如加強專業能力、製作短影音、改善行銷策略或學習AI技術。他認為，在市場景氣好時，業務繁忙根本沒時間學習新知識，現在或許是一個轉機點。

受限貸令影響，投資客明顯減少，自住客也因整體房市氛圍而觀望不前。蘇源琪表示，房仲業者必須主動積極聯絡客戶尋找生機。他指出，高總價市場受影響較小，因為這類客戶在資金周轉上限制較少，另外就是真正有居住需求的客戶群體，房仲應把握這些機會，積極協助他們尋找合適的房屋。

央行宣布利率不降連六凍，信用管制政策維持不變，房價雖未下跌但成交量越來越冷清。調查顯示，超過五成民眾認為現在房價處於持平狀態，僅兩成多民眾預期房價會下跌，七成三民眾則認為最佳購屋時機點還需等待1年以上。專家分析指出，若房貸政策不鬆綁，房市買氣將持續低迷。不過，認為1年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升到本季的26.3%，增加了7.9%，這是否意味市場信心略有回溫？不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖然9月份交易量比8月份略好，但在當前市況下，真正的買氣仍無法全面開展。流動性受到很大影響，加上選擇性信用管制未鬆綁，今年房市難有樂觀表現。

徐佳馨進一步分析，在市場降溫的大環境下，屋主心態較有議價空間，自住購屋民眾反而擁有更多議價籌碼。隨著年底傳統購屋旺季來臨，剛性需求買家會逐漸出籠，但對整體房市的提振效果有限。她指出，自住客戶中的首購和換屋族群受到的衝擊都很大，在選擇性信用管制未放寬的情況下，今年房市仍會相對緊繃，若第四季能有所放寬，明年第一季壓力可能會稍微減輕。

房市交易量限縮，建商推案量也減少。（圖／TVBS）

建設公司董事長胡偉良表示，在當前市場氛圍下，建商不敢推案，今年928這一季的推案量比去年大幅縮減。他認為，面對房市前景不明朗和成本高昂的挑戰，降低建設成本同時維持品質將是關鍵，應透過量化和規模化來降低成本，這才是長治久安之計。

最終，政府打房政策雖然實施，但年輕人依舊買不起房，若薪資水平不提升、沒有開源措施，房市恐怕將持續低迷。

