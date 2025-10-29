房仲靠AI求生存！帶看量暴跌 他曝「關鍵轉機點」熬過低迷期
房市低迷時期，房仲業者面臨嚴峻挑戰，帶看客戶數量驟減，成交量明顯下滑。房仲業者蘇源琪分享，他利用空檔時間學習AI對話技巧，提升專業能力以應對市場寒冬。根據調查，超過五成民眾認為現在房價持平，七成三民眾認為最佳購屋時機需等待1年以上。專家指出，在選擇性信用管制未鬆綁的情況下，房市交易量難以恢復活力，建商推案量也大幅縮減，降低成本成為建設業者的重要課題。
房仲業者蘇源琪表示，他利用AI對話協助釐清客戶可能購買的產品類型及潛在購買族群。從事房仲業7年的蘇源琪坦言，這是他首次遇到如此慘澹的市場狀況，帶看的客戶數量顯著減少，但他選擇積極面對，利用多出的空檔時間進修充實自己。蘇源琪強調，雖然市場低迷令人擔憂，但房仲業者應該保持沉穩心態，專注於當下能做好的事情，例如加強專業能力、製作短影音、改善行銷策略或學習AI技術。他認為，在市場景氣好時，業務繁忙根本沒時間學習新知識，現在或許是一個轉機點。
受限貸令影響，投資客明顯減少，自住客也因整體房市氛圍而觀望不前。蘇源琪表示，房仲業者必須主動積極聯絡客戶尋找生機。他指出，高總價市場受影響較小，因為這類客戶在資金周轉上限制較少，另外就是真正有居住需求的客戶群體，房仲應把握這些機會，積極協助他們尋找合適的房屋。
央行宣布利率不降連六凍，信用管制政策維持不變，房價雖未下跌但成交量越來越冷清。調查顯示，超過五成民眾認為現在房價處於持平狀態，僅兩成多民眾預期房價會下跌，七成三民眾則認為最佳購屋時機點還需等待1年以上。專家分析指出，若房貸政策不鬆綁，房市買氣將持續低迷。不過，認為1年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升到本季的26.3%，增加了7.9%，這是否意味市場信心略有回溫？不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖然9月份交易量比8月份略好，但在當前市況下，真正的買氣仍無法全面開展。流動性受到很大影響，加上選擇性信用管制未鬆綁，今年房市難有樂觀表現。
徐佳馨進一步分析，在市場降溫的大環境下，屋主心態較有議價空間，自住購屋民眾反而擁有更多議價籌碼。隨著年底傳統購屋旺季來臨，剛性需求買家會逐漸出籠，但對整體房市的提振效果有限。她指出，自住客戶中的首購和換屋族群受到的衝擊都很大，在選擇性信用管制未放寬的情況下，今年房市仍會相對緊繃，若第四季能有所放寬，明年第一季壓力可能會稍微減輕。
建設公司董事長胡偉良表示，在當前市場氛圍下，建商不敢推案，今年928這一季的推案量比去年大幅縮減。他認為，面對房市前景不明朗和成本高昂的挑戰，降低建設成本同時維持品質將是關鍵，應透過量化和規模化來降低成本，這才是長治久安之計。
最終，政府打房政策雖然實施，但年輕人依舊買不起房，若薪資水平不提升、沒有開源措施，房市恐怕將持續低迷。
更多 TVBS 報導
新青安突破30％貸款限制 換屋族獲18個月寬限期 首購族仍面臨銀行門檻考驗
預算縮編廣告撤！房市買氣蕭條 接待中心冷清
一人宅佔比首破3成！小資族鎖定9坪套房 每3戶就有1戶是單身宅
包場「台南花園夜市」 房仲業辦千人超狂中秋烤肉趴
其他人也在看
台灣近50區迎9年來最慘房價！六都2蛋黃區崩跌 「該不該入手」專家鬆口了
內政部統計顯示，今（2025）年9月全台建物買賣移轉棟數僅20039棟，月減3.9%、年減高達32.1%，為9年來最慘；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室經理莊思敏在節目中指出，六都150至160個行政區裡，有將近3分之1的行政區下跌，房價走勢受到高度關注。至於現在是否為入場的好時機？莊思敏坦言，現在是以合理價格買到心儀房屋的好時機，若以投......風傳媒 ・ 14 小時前
央行「七次打房」終見成效？房市進入空頭，專家點名「這時」可進場
央行連續七波打房政策，是否終於奏效？台灣房市已出現明顯反轉訊號，從去年第三季觸頂後一路滑落，至今已連跌三季，顯示市場正式進入空頭循環。他分析，目前正是「主跌段」的階段，自住型買家若等待過久，反而可能錯過布局時機。本集《下班去你家》由主持人雪寶與房市趨勢專家 李同榮帶你釐清。七度出手後見轉折：房市高點已過李同榮回顧過去房市三個主要循環指出，前幾次央行打房往往「......風傳媒 ・ 1 天前
存錢追不上房價！六都平均房價曝光 月薪5萬存自備款就要花10至20年
近年全台房價節節攀升，即使薪資水平有所成長，仍遠遠追不上房價漲幅。依據行政院主計總處薪資調查，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數達5萬885元，從數字上來看，月薪5萬元似乎已超越多數人，但六都平均購屋總價動輒破千萬，即使每月儲蓄2萬元，光是準備兩成的自備款，在房價最高的台北市，就得花費整整20年的時間，最親民的都會區也需要10年。太報 ・ 21 小時前
TPBL》簡浩執教首勝！林俊吉末節挺身而出率夢想家力退海神終止3連敗
福爾摩沙夢想家今作客高雄巨蛋，主控林俊吉末節挺身而出，率隊以99：86擊敗高雄海神，終止開季3連敗拿下本季首勝，也是新主帥簡浩執教首勝。夢想家今迎來當家前鋒馬建豪回歸，新外援湯普金斯因足底不適無法出賽，今登錄3名洋將依舊是霍爾曼、高柏鎧和恩尼斯，海神開季前4戰拿下2勝，前一戰以19分差不敵上季爐主攻自由時報 ・ 9 小時前
綠能需要「本質球迷」Team Taiwan 離岸風電三本柱等業者撐起能源週場面
2025台灣國際智慧能源週今（29日）開幕，無論就參展家數及參觀人數來看，人氣、熱度明顯不如以往。事實上，若非「離岸風電三本柱」—沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金(CIP)、風睿能源(SRE)，以及太陽光電指標性業者聯合再生、雲豹能源、泓德能源、大亞集團等「情義相挺」，大力支持主辦單位貿協與GESA綠能暨永續發展聯盟(SEMI 旗下產業聯盟之一)，今年台灣國際智慧能源週的場面可能會更加難看。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
月薪5萬買不起房！一表看六都房價 存20年才夠台北自備款
近年房價不斷攀升，即使薪資略有成長，仍難追上漲幅。依行政院主計總處統計，今年8月工業及服務業全時受僱員工經常性薪資平均達50,885元，看似「超過平均」，但若想靠月薪5萬元在六都買房，現實依然殘酷。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陶朱隱園只排第二 10大豪宅成交王是它！一戶曾賣13.74億元
台北市信義區豪宅「陶朱隱園」以「大麻花捲」造型成為台北熱門打卡景點，近期首度傳出成交，令10大豪宅排行榜再度洗牌。住商機構觀察實價登錄，盤整歷年來成交總價最高的北市十處豪宅社區，其中此次成交的「陶朱隱園」17樓戶，首次成交即排入第二名，令有名人入住的大安豪宅「和平大苑」跌出十名之外。但台灣豪宅史上第一高，是發生在2022年7月私法人以總價13億7400萬元買下松山區的「文華苑」，台北大麻花還不是最高紀錄。 延伸閱讀》陶朱隱園Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 18 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 15 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 17 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 16 小時前