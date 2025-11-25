房仲：六都議價率全面上揚 高雄17.1%居冠

（中央社記者何秀玲台北25日電）住商機構今天表示，房市若持續買氣低迷，全台恐將進入價格戰，觀察今年前10月內部成交資料，六都平均議價率全面上揚，高雄市議價率達17.1%，居六都之冠；和去年同期相比，高雄市議價率年增4.3個百分點，也是六都中增幅最大。

住商機構透過新聞稿指出，統計內部大樓、華廈及公寓今年前10月成交資料，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市成交案件，平均議價率達13.7%，和去年同期相比，年增1.4個百分點；新北市議價率從去年同期10.6%，增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率今年平均為15.0%，較去年同期增加4.1個百分點。

中南部方面，台中市今年議價率為12.5%，年增3.3個百分點；台南市今年議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點；高雄市議價率最高，為17.1%，居六都之冠，較去年大增4.3個百分點，增加幅度也是六都最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，在政府信用管制與市場景氣下滑的衝擊，買方觀望氣氛濃厚，消費者也不再盲目追價，使過去「開價即成交價」房市盛況已不復見。

提及南部議價空間擴大，他表示，過去南二都受惠於科技產業進駐，大批建商進駐，為區域房市創造榮景之際，也讓當地出現大量供給，適逢房市翻轉，買方出手較顯謹慎，如無法順利去化供給，則可能讓區域造成賣壓，進而為買方創造不小議價空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識。只是買方議價幅度雖提升，但建議購屋人議價時，仍需評估物件價值與自身需求。（編輯：楊蘭軒）1141125